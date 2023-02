Tom Holland powróci jako Spider-Man w [SPOILER]? Plotka zaskakuje: większy obłęd niż No Way Home!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Wygląda na to, że możemy zobaczyć Toma Hollanda w stroju Pajączka wcześniej, niż z okazji premiery Spider-Mana 4. Jeff Sneider - scooper uznawany za rzetelne źródło informacji - w programie The Hot Mic zdradził, że bohater wystąpi w Spider-Man: Across the Spider-Verse. Jak miałoby to wyglądać?

Spider-Man: Across the Spider-Verse to animacja, jednak według Jeffa Sneidera to cameo nie będzie polegało jedynie na podkładaniu głosu. Jego zdaniem, Tom Holland pojawi się w swojej aktorskiej wersji, dlatego film był opóźniony w 2022 roku: by zapewnić artyście dość czasu na nakręcenie swoich scen.

To oznacza, że aktorski Pajączek, grany przez Toma Hollanda, miałby spotkać animowaną wersję Milesa Moralesa z alternatywnego wymiaru. Warto jednak pamiętać, że to wciąż plotka. Jeśli jednak okaże się prawdą, czeka nas większe szaleństwo niż trzech Spider-Manów z No Way Home!

