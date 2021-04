Sprawa idealna - Cush Jumbo i Delroy Lindo jednak powrócą w 5. sezonie

fot. materiały prasowe

Cush Jumbo i Delroy Lindo to aktorzy należący do oryginalnej obsady serialu Sprawa idealna. Jak donoszą amerykańskie media, odtwórcy postaci Luccy Quinn i Adriana Bosemana powrócą jeszcze do 5. sezonu, jednak tylko w gościnnych rolach. Ich pojawienie się będzie miało na celu należyte domknięcie wątku wspomnianych bohaterów.

Przypomnijmy, że z uwagi na pandemię poprzedni, 4. sezon serialu Sprawa idealna został skrócony, a ucierpiał na tym wątek Bosemana i Quinn. Wcześniej zaś Cush Jumbo zapowiadała odejście z serialu. Aktorzy zgodzili się jednak gościnnie powrócić w 5. serii.

Oto, co w tej kwestii do powiedzenia mieli twórcy serialu, Robert King i Michelle King:

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że Cush Jumbo i Delroy Lindo powrócą, by zamknąć swoje wątki. Uwielbiamy tych aktorów i ich postaci i jesteśmy niezwykle szczęsliwi, że widzowie będą mieli szansę na właściwe pożegnanie z tymi bohaterami.

Robert i Michelle King są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi Sprawy idealnej. Do obsady należą zaś Christine Baranski, Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Zach Grenier, John Larroquette oraz Audra McDonald.