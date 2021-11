Star Wars: Ahsoka - kiedy zdjęcia i premiera serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Bespin Bulletin, powołując się na Production Weekly start zdjęć do serialu Star Wars: Ahsoka zaplanowany jest na marzec 2022 roku. Według ich informacji zdjęcia potrwają do jesieni 2022 roku. Jest to kolejny wysokobudżetowy serial w świecie Gwiezdnych Wojen, więc kręci się go tak długo jak kinowy film.

Natomiast ich informatorzy twierdzą, że premiera Star Wars: Ahsoka nastąpi wiosną 2023 roku. Fani więc muszą uzbroić się w cierpliwość. W roli Ahsoki ponownie wystąpi Rosario Dawson, która zadebiutowała jako ta postać w 2. sezonie The Mandalorian.

Star Wars: Ahsoka - o czym serial?

Oficjalne szczegóły nie są znane, ale w sieci huczy od plotek. Według nich fabuła ma wychodzi z finału Star Wars: Rebeliantów, w którym Ahsoka wyruszyła na poszukiwanie Ezry Bridgera oraz Thrawna. Z 2. sezonu The Mandalorian wiemy, że Ahsoka poszukuje Thrawna, więc wszystko wskazuje na to, że będzie to aktorska kontynuacja serialu animowanego. W plotkach mówiono, że Mena Massoud zagra Bridgera, a Lars Mikkelsen wcieli się w kultowego Thrawna. Według pogłosek mówi się też o pojawieniu Sabine Wren z kreskówki oraz Barrissy Offee, która wrobiła Ahsokę w zamach terrorystyczny w Wojnach Klonów, przez który odeszła ona z Zakonu Jedi.

Wcześniej na ekranach zadebiutują 3. sezon The Mandalorian, Księga Boby Fetta, Obi-Wan Kenobi oraz Star Wars: Andor.