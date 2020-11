Star Wars - czy Daisy Ridley powróci jako Rey w innych produkcjach? Aktorka odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm / Topps

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie wydawał się zakończyć wątek Rey, kiedy bohaterka przedstawia się jako Rey Skywalker. Jednak zakończenie było tak otwarte, że postać mogłaby spokojnie pojawić się w innych szykowanych przez Lucasfilm projektach. Podczas, gdy Disney zapewne chętnie przywróciłby Rey w innych produkcjach z uniwersum, to już Daisy Ridley, która wcielała się w bohaterkę nie jest za bardzo zainteresowana powrotem do roli. W rozmowie z IGN w czasie promowania swojego nowego filmu Chaos Walking aktorka powiedziała, że jest usatysfakcjonowana zakończeniem wątku Rey w Sadze. Uważa to za idealny finał historii swojej postaci i nie wie, co mogłaby ona jeszcze dodać do tej serii. Poza tym stwierdziła, że jest wiele innych, świetnych bohaterów w świecie Gwiezdnych wojen.

fot. materiały prasowe

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie rozgrywa się rok po wydarzeniach z Ostatniego Jedi. Niedobitki Ruchu Oporu ponownie stawiają czoło Najwyższemu Porządkowi i jednocześnie mierzą się z przeszłością i wewnętrznymi problemami. Rey i jej przyjaciele wyruszają na misję, która ma pomóc im zwalczyć wrogie siły. Jednak w cały konflikt włącza się niespodziewanie Imperator Palpatine.