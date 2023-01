Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock na zdjęciu z filmu MCU. Czy to złoczyńca?

Źródło: Marvel

Adam Warlock to postać, na którą fani komiksów Marvela czekali od zobaczenia sceny po napisach filmu Strażnicy Galaktyki Vol. 2, w której pojawił się kokon związany z tą osobą. Warlock zadebiutuje w widowisku Strażnicy Galaktyki 3 - został on stworzony przez Ayeshę z dwójki, przywódczynię Suwerennów, aby dorwać tytułowych bohaterów po tym, jak ją oszukali.

Tak go zapowiada reżyser i scenarzysta James Gunn, odnosząc się do wspomnianego zadania Warlocka.

- To jest trochę bardziej skomplikowane, ale z całą pewnością nie jest on dobrym gościem. W filmie widzimy wczesną formę Warlocka; dopiero co wyszedł z kokona, więc za bardzo nie rozumie życia. Zasadniczo jest jeszcze dzieckiem.

Ostatecznie zagrał go Will Poulter. Tak angaż komentuje Gunn.

- Ludzie pisali w sieci: "Tom Cruise powinien być Adamem Warlockiem". Chciałem kogoś młodego z talentem dramatycznym i komediowym. Poza tym to nie jest tylko do tego filmu, ale też do tego, jak Marvel wykorzysta Adama Warlocka w przyszłości. Może okazać się naprawdę ważną postacią.

Strażnicy Galaktyk 3 - premiera w maju 2023 roku w kinach.