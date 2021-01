Strefa skażenia - kto zagra w 2. sezonie? National Geographic podał nazwiska aktorów

fot. National Geographic

Strefa skażenia (The Hot Zone) to antologiczny serial National Geographic, który w 1. sezonie opowiadał o epidemii wirusa Ebola, gdzie w głównej roli zagrała Julianna Margulies. Cieszył się tak dużą popularnością, że stał się najbardziej oglądaną produkcją w historii tej stacji telewizyjnej. W drugiej serii Strefa skażenia skupi się na atakach wirusa wąglika tuż po zamachach w 2001 roku.

W głównych rolach w nowej serii wystąpią Tony Goldwyn (Scandal) i Daniel Dae Kim (Lost - Zagubieni, Hawaii 5.0, The Good Doctor). Kim na swoim Twitterze skomentował ten casting.

To nie jest najważniejszy news, biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie na świecie, ale po 31 latach pracy w telewizji pierwszy raz zagram główną rolę w serialu.

Kim wcieli się w agenta FBI Matthew Rykera, który jest wyspecjalizowany w mikrobiologii. Zaledwie trzy tygodnie po atakach na World Trade Center zaryzykuje swoją karierę, żeby przekonać swoich przełożonych, że Stany Zjednoczone są zagrożone kolejnymi atakami. Ryker ma być kompleksowym bohaterem. Z kolei postać Goldwyna jest oparta o prawdziwego wojskowego biologa Bruce'a Ivinsa, który był podejrzany o ataki wąglikiem w 2001 roku.

The Good Doctor - Daniel Dae Kim

Kelly Souders i Brian Peterson powrócą, jako showrunnerzy i producenci wykonawczy. Zdjęcia do serialu rozpoczną się tej zimy w Toronto.