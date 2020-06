Studio Ghibli ogłasza premierę kolejnej animacji. Reżyserem syn Miyazakiego

Materiały prasowe

Od dłuższego czasu wiemy, że Hayao Miyazaki, założyciel studia Ghibli, pracuje nad filmem How Do You Live?, będącym adaptacją mangi z 1937 roku o tym samym tytule. Jednak ze względu na nietypowy proces powstawania animacji, projekt będzie tworzony jeszcze przez przynajmniej trzy lata. Teraz jednak dostaliśmy informację o powstającym innym projekcie studia.

Syn Mizayakiego, Gorō, pracuje nad filmem Aya And The Witch. Będzie to produkcja oparta o książkę dla dzieci pt. Earwig And The Witch autorstwa Diany Wynne Jones. Historia opowiada o Earwig, sierotce mieszkającej w Domu dziecka pod patronatem St. Morwalda. Zostaje pewnego dnia adaptowana przez kobietę o imieniu Bella Yaga, która okazuje się okropną czarownicą i wprowadza Earwig do domu pełnego nadprzyrodzonych zjawisk. Z pomocą gadającego kota, dziewczyna musi wykazać się sprytem, aby przetrwać.

materiały prasowe

Animacja została uwzględniona na liście tegorocznego festiwalu Cannes 2020. Produkcja jednak ze względu na koronawirusa zadebiutuje zimą 2020 roku w Japonii w telewizji. Nie znamy na razie międzynarodowej daty premiery i sposobu dystrybucji.