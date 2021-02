Subject to Change - J.J. Abrams stworzy kolejny serial dla HBO. Będzie to thriller psychologiczny

fot. ScreenRant

Jak wiemy, J.J. Abrams związał się z HBO kontraktem na wyłączność. Obecnie pracuje on m.in. nad serialem Demimonde, zapowiadanym jako produkcja science fiction na epicką skalę, która jednocześnie będzie obrazem bardzo intymnym w wydźwięku. Teraz Abrams zabiera się za realizację kolejnego oryginalnego serialu dla platformy HBO Max. Będzie to seria pod tytułem Subject to Change.

Serial opowie o zdesperowanym studencie college'u, który zapisuje się do pewnego eksperymentalnego programu związanego z prowadzeniem nietypowych badań. Okaże się on punktem wyjścia do dzikiej, zaginającej znaną nam rzeczywistość przygody. Autorką scenariusza i showrunnerką jest Jennifer Yale (wcześniej pracowała m.in. przy Legionie czy Demonach da Vinci). Abrams - z ramienia swojej firmy, Bad Robot - będzie pracował przy filmie jako producent.

Jestem zaszczycony, mogąc pracować z J.J. i Bad Robot nad rozszerzeniem tej ekscytującej historii [autorem pomysłu jest najwyraźniej sam Abrams], by stworzyć ten pokręcony, skłaniający do myślenia thriller, w którym prawie wszystko jest możliwe - powiedziała Yale.