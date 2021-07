Superman i Lois  - zwiastun ostatnich pięciu odcinków. Jest na co czekać?

The CW

Superman i Lois to serial, który na polskich ekranach zadebiutował 24 lutego 2021 roku. Opowiada o tym, jak po latach zmagań ze wszelkiej maści przestępcami, Clark Kent i jego ukochana postanawiają przenieść się do Smallville, by stawić czoła ogromnemu wyzwaniu, przy którym najeźdźcy z kosmosu to pikuś - mianowicie rodzicielstwu. CW opublikowało nowy, epicki zwiastun, który zapowiada koniec pierwszego sezonu, podczas którego Superman będzie musiał stawić czoła Tal-Rho w największej bitwie swojego życia.

Zwiastun oferuje nam wgląd w to, co może wydarzyć się w ostatnich pięciu odcinkach serialu, gdy Człowiek ze Stali (w tej roli Tyler Hoechlin) zmierzy się z Tal-Rho (w którego wciela się Adam Rayner) w walce, w której musi ocalić miasteczko i świat przed... sobą samym?

W drugim sezonie w obsadzie oprócz tej dwójki oczekuje się powrotu takich nazwisk jak: Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Dylan Walsh i Emmanuelle Chriqui. Deadline podawało też informację, że Sofia Hasmik, która gra Chrissy Beppo, redaktor naczelną w gazecie w Smallville, dołączy do stałej obsady i pojawi się w kolejnej części serialu.

Czekacie na finał pierwszego sezonu?