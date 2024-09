Tales of the Shire - kiedy zagramy? Sielankowa gra w uniwersum Władcy Pierścieni ma datę premiery

fot. Private Division

Firmy Private Division i Wētā Workshop ujawniły datę premiery nowej gry w uniwersum Władcy Pierścieni. Tales of the Shire, bo o tej produkcji mowa, zadebiutuje na PC (Steam), konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch oraz w aplikacji Netflix 25 marca 2025 roku.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game będzie reprezentantem gatunku określanego mianem "cozy games". Gracze stworzą swojego własnego Hobbita, a następnie będą mogli oddawać się prostym przyjemnościom codziennego życia w Shire. Podczas zabawy będzie można eksplorować okolice, zbierać materiały, łowić ryby, przygotowywać posiłki czy handlować z sąsiadami. Nie zabraknie również okazji do personalizacji pobliskiej przestrzeni - będziemy mogli modyfikować i ozdabiać zarówno dom, jak i ogród naszej postaci.

Wētā Workshop jest związane z uniwersum Śródziemia J.R.R.Tolkiena od ponad 25 lat. Przez ten czas zdobyliśmy głębokie zrozumienie tego świata oraz prawdziwą miłość do Śródziemia, która przenika do naszych kreatywnych dzieł, zarówno filmowych, tych związanych z kolekcjonowaniem, jak również naszej sympatycznej gry symulacyjnej – powiedział Richard Taylor, współzałożyciel i CEO Wētā Workshop.