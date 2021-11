Technologiczny Black Friday – sprzęty, na które warto zwrócić uwagę

W Polsce tradycja gigantycznych wyprzedaży przedświątecznych nie przyjęła się tak dobrze jak w Stanach Zjednoczonych. O zakupie drogich sprzętów elektronicznych za ułamek ich standardowej ceny możemy pomarzyć, nie oznacza to jednak, że rodzime sklepy ignorują czarny piątek. Wręcz przeciwnie, hucznie świętują go licznymi promocjami, choć w odmiennej niż amerykańska odsłonie. Promocje rozciągają się na cały tydzień i kończą 29 listopada w Cyber Monday, konsumenckiemu świętu internetowych wyprzedaży. Dzięki temu mamy więcej czasu, aby upolować na interesujące nas produkty.

W poniższym zestawieniu prezentujemy listę przecenionych sprzętów, które mogą przypaść do gustu miłośnikom filmów, gier oraz szeroko rozumianych gadżetów elektronicznych.

Źródło: LG

LG UltraGear 27GP850 (1699 zł zamiast 2099 zł)

27-calowy monitor dla wymagających graczy, którzy chcieliby przenieść się do świata wyższych rozdzielczości to jedna z ciekawszych ofert w repertuarze LG. Matryca o rozdzielczości 1440p oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz ma zapewnić wysoką płynność rozgrywki w najbardziej wymagających tytułach. Nie zabrakło tu także technologii NVIDIA G-SYNC, która ma zsynchronizować odświeżanie monitora z częstotliwością pracy matrycy, aby zredukować efekt rwania obrazu,

Firma LG przygotowała także szereg obniżek dla klientów sklepu internetowego, wśród których warto wymienić następujące pozycje:

Telewizor LG UHD 4K 43” dodawany do laptopa LG gram 2021 z ekranem 16” bądź 17”,

Telewizor LG OLED A1 65” – 5499 zł zamiast 6499 zł,

Telewizor LG NanoCell 75” – 4499 zł zamiast 5299 zł,

Telewizor LG UP7700 75” – 3199 zł zamiast 3599 zł.

Firma naliczy także dodatkowe 2% rabatu dla zarejestrowanych klientów oraz 5% w ramach kuponu powitalnego na pierwszy zakup w internetowym sklepie LG.

Źródło: naEKRANIE

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (3799 zł zamiast 4799 zł)

Jeden z najciekawszych smartfonów 2021 roku upolujemy w trakcie czarnopiątkowej promocji w cenie obniżonej o 1000 zł. Samsung Galaxy Z Flip3 5G to jeden z niewielu składanych smartfonów na rynku dostępnych w rozsądnej kwocie. W nowej, obniżonej cenie może stać się łakomym kąskiem dla wielu odbiorców, którzy szukają eleganckiego i wszechstronnego telefonu, który bez problemu zmieści się nawet w niewielkiej kieszeni.

Na oficjalnej stronie producenta kupimy także drugiego składaka Samsunga w niższej cenie. Producent zdecydował się przecenić model Galaxy Z Fold3 256 GB aż o 1500 zł. W trakcie trwania promocji kupimy go za 6799 zł.

Źródło: Motorola

motorola moto g100 (1799 zł zamiast 2499 zł)

Topowy smartfon motoroli dostępny jest obecnie za niespełna 2000 zł. W tej cenie otrzymamy sprzęt z wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 870 na pokładzie, który sprawdzi się zarówno do obsługi wielu aplikacji użytkowych, jak i w parze z wymagającymi tytułami mobilnymi. Zaś dzięki funkcji Ready For będziemy mogli przesłać treści ze smartfonowych aplikacji wprost na telewizor bądź inny zewnętrzny wyświetlacz.

Na czarnopiątkową promocję załapały się także inne smartfony tego producenta, które kupimy w następujących cenach:

motorola moto g50 – 799 zł zamiast 999 zł,

motorola moto g30 – 799 zł zamiast 899 zł,

motorola moto g20 – 699 zł zamiast 799 zł.

Źródło: Huawei

Huawei MateBook 14 2021 (3999 zł zamiast 5078 zł)

W tym roku Huawei postanowił uczcić przedświąteczne wyprzedaże obniżeniem cen wielu komputerów, a naszą uwagę przykuł model z układem Intel Core i5-1135G7 na pokładzie, 16 GB pamięci RAM oraz nośnikiem SSD 512 GB. To uniwersalny sprzęt, który sprawdzi się zarówno do codziennej pracy, jak i do odpalania mniej wymagających gier. A przy okazji jest niezwykle kompaktowy i przepracuje bez ładowania cały dzień roboczy.

W wyprzedażowym portfolio Huawei znajdziemy również inne interesujące sprzęty w tym m.in.:

Laptop Huawei Matebook 13 AMD za 2999 zł zamiast 4078 zł,

Laptop Huawei Matebook X Pro 2021 za 7499 zł zamiast 10 476 zł,

Monitor Huawei MateView GT 34 Sound Edition za 199 zł zamiast 2399 zł.

Zdjęcie: HTC

HTC VIVE Cosmos Elite (3299 zł zamiast 4329 zł)

HTC obniżyło ceny gogli z linii Vive Cosmos oraz Vive Pro, ale to model VIVE Cosmos Elite zasługuje na najwięcej uwagi. Ten konsumencki zestaw VR powstał z myślą o zastosowaniu gamingowym i z okazji czarnopiątkowych wyprzedaży kupimy go aż o 1050 zł taniej, niż wynosi cena regularna. Dzięki precyzyjnemu systemowi śledzenia ruchów, który korzysta z systemu zewnętrznych latarni, będziemy w stanie w pełni zanurzyć się w wirtualnych światach takich gier jak Half-Life: Alyx czy Beat Saber.

Ponadto wszyscy klienci, którzy w trakcie Black Friday kupią urządzenia z linii Vive , otrzymają dwa miesiące subskrypcji usługi viveport.com. To serwis, który można przyrównać do VR-owego Netflixa - jego abonenci otrzymują dostęp do biblioteki wypełnionej grami oraz aplikacjami VR od twórców z całego świata.

To oczywiście tylko kilka spośród tysięcy obniżek, które czekają na łowców czarnopiątkowych okazji. Warto przyjrzeć się także ofertom operatorów komórkowych, przejrzeć listy życzeń na platformach gamingowych czy odwiedzić strony największych sklepów z elektroniką użytkową, aby kupić wymarzony sprzęt w niższej cenie.

Zanim jednak klikniemy przycisk "Kup teraz", dobrze będzie poświęcić chwilę na zweryfikowanie oferty. Część sklepów sztucznie zawyża ceny niektórych produktów kilka tygodni przed startem wyprzedaży, aby w czarny piątek sprzedawać je w wyjściowej cenie z wirtualnym rabatem. W wyłapaniu takich ofert pomoże m.in. witryna FakeFriday monitorująca historyczne zmiany cen w sklepach internetowych czy histogram cenowy w serwisie Skąpiec.pl.