Twórca Terminator Zero ma plan na kontynuacje. Co chce pokazać?

Serial anime Terminator Zero zadebiutował na Netflixie z fantastycznymi recenzjami. Średnia ocen to 7,5/10. Według Rotten Tomatoes opublikowano 23 recenzje (22 pozytywne, 1 negatywna), co daje 96% pozytywnych opinii. Jeśli przełoży się to na dobrą oglądalność, plan na kolejne sezony jest już przygotowany. SPOILERY!

Terminator Zero - co dalej?

Mattson Tomlin w rozmowie z The Hollywood Reporter tłumaczy, że chciał opowiedzieć historię o rodzinie, która musi przeżyć Dzień Sądu. W wypowiedzi odnosi się do swojej przeszłości, ponieważ urodził się w Rumunii w trakcie tzw. rumuńskiej rewolucji.

- Historia zawsze musi mieć dla mnie wydźwięk osobisty. To ma związek z tym, że jestem adoptowany, z rumuńską rewolucją i wszystkim, co mnie ukształtowało. Jeśli dostanę kolejne sezony, historia skupi się na tej trójce dzieciaków i pokaże, jak dorastają w trakcie wojny, która rozwinie się w wojnę przyszłości. Zobaczymy, jak ich relacje z maszynami i ludźmi się rozwijają i jak się od siebie różnią.

W dalszej części rozmowy przyznaje, że nie chciał odcinać się od filmów. Uważa nawet, że w każdym można znaleźć coś dobrego. Podkreśla, że w filmach nie pokazano, co działo się w innych rejonach świata w tym okresie, więc dlatego zdecydował się osadzić historię w Japonii, choć takiego zalecenia nie miał. Gdy ustalał szczegóły z producentami ze Skydance i Netflixem, powiedziano mu jedynie, że dobrze by było, gdyby pojawiła się postać z Japonii lub jakaś scena osadzona w tym kraju. On jednak stwierdził, że opowiadając historię w tym regionie świata, będzie to dla niego ciekawsze i pozwoli na więcej kreatywnej swobody. Dodaje, że niczego nie neguje z wydarzeń filmowych.

Terminator Zero jest dostępny na Netflixie.