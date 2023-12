The Acolyte - nowe plotki o fabule serialu Star Wars. Zabójczyni Sithów w centrum historii?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Acolyte wzbudza wielkie zainteresowaniem fanów Star Wars, bo twórcy szykują coś, czego na ekranie jeszcze nie widzieliśmy. Historia osadzona jest prawie 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi pod koniec okresu zwanego Wielką Republiką. Szczegóły fabuły oficjalnie nie zostały omówione poza faktem, że będziemy ją śledzić z perspektywy tych do tej pory złych, czyli Sithów, a ci do tej pory dobrzy, czyli Jedi, niekoniecznie są tak idealni, jak myśleliśmy. Dzięki Danielowi RPK/znanemu też jako Richtman poznajemy nowe informacje. Jest on dobrym źródłem i często jego doniesienia się sprawdzają, ale nadal to plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

The Acolyte - zabójczyni Sithów w centrum historii

Daniel Richtman potwierdza wcześniejszą plotkę o tym, że Amandla Stenberg gra dwie postaci. Ściślej mówiąc są to siostry bliźniaczki, które wywodzą się od Sithów. Jedna z nich pozostała na wychowaniu Sithów i została wyszkolona na zabójczynie. Druga ma być zabrana przez Jedi i została przez nich wyszkolona. Szczegóły tego, jakie ten fakt ma znaczenie nie jest znany.

Historia ma być opowiadana z perspektywy tej "złej" siostry, więc zobaczymy, jak zostaje zabójczynią Sithów. Jej misją jest zabicie mistrzyni Jedi (w tej roli Carrie Anne Moss), która jest znana z pokonywania przeciwników umiejętnościami w sztukach walki bez wyciągania miecza świetlnego. Dziewczyna więc składa sobie przysięgę, że nauczy się sztuk walki, by w taki sposób ją zabić.

Okazuje się, że Manny Jacinto również ma w jakimś sensie zagrać dwie różne postacie. Według Ritchmana to dwie wersje jego bohatera. Jedna z dobrą osobowością, druga ze złą.

Przypomnijmy, że wcześniej grająca jedną z ról Dafne Keen ujawniła, że historia skupi się na tym, jak Sithowie dokonali infiltracji Jedi.

The Acolyte - premiera w 2024 roku w Disney+.