The Affair - Dominic West staje w obronie aktorki. "Ruth Wilson miała rację"

Dominic West zagrał postać Noah w pięciu sezonach The Affair. Jednak Ruth Wilson nie towarzyszyła mu na ekranie do samego końca. Aktorka odeszła z obsady w trakcie 4. sezonu, przyznając, że nie czuła się bezpiecznie i komfortowo na planie. Głównym punktem sporu było podejście ekipy produkcyjnej do scen seksu oraz kierunku, w jakim prowadzono postać Wilson. Poruszono ten temat z Westem podczas wywiadu dla The Times of London. Choć aktor początkowo wahał się, ostatecznie udzielił wsparcia Wilson.

- Dużo rozmawialiśmy o tym i myślę, że tego doświadczyłem. Bardzo nie lubię o tym mówić, ale... tak, wszystko, co powiedziała Ruth, jest absolutnie prawdziwe.

The Affair - fabuła, gdzie oglądać?

Prowokacyjny dramat opowiadający o emocjonalnych i psychologicznych skutkach pozamałżeńskiego romansu, który pokazany zostaje zarówno od strony męskiej, jak i żeńskiej. Noah jest nauczycielem w średnim wieku i z dużą rodziną, a Alison, pracująca jako kelnerka, stara się ponowie ułożyć swoje życie. Ich drogi przecinają się, kiedy Noah jedzie na wakacje do teściów.

Serial dostępny na platformie SkyShowtime.