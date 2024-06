Nowe plakaty z 4. sezonu The Boys. Billy Butcher i postać Jeffreya Deana Morgana

fot. Prime Video

Zbliża się premiera 4. sezonu The Boys, więc promocja serialu nie zwalnia. W sieci pojawiły się dwa nowe plakaty z nadchodzącej serii. Na jednym z nich znajdują się Jack Quaid i Erin Moriarty, którzy wcielają się odpowiednio w Hughiego oraz Starlight. Na drugim są Karl Urban, który powraca do roli Billy'ego Butchera oraz Jeffrey Dean Morgan. Nie wyjawiono jeszcze w kogo wciela się aktor znany z roli Negana w The Walking Dead. Fani spekulują, że może to być Tek Knight lub Monkey. Niewykluczone, że jest to zupełnie nowa postać wprowadzona do historii przez Erica Kripkego, który zna się z Morganem z serialu Nie z tego świata. Wcześniej Nathan Mitchell, który gra Black Noir powiedział tylko, że fajne jest w The Boys to, że zawsze podążają w różnych kierunkach i pokazują różnorodne wątki oraz postaci w sposób, który widzowie się nie spodziewają. Dodał, że Jeffrey Dean Morgan odegra rolę, która zostanie z fanami na długo.

Na początku poniższej galerii znajdują się dwa nowe plakaty z 4. sezonu The Boys.

The Boys - zdjęcia, plakaty i grafiki z 4. sezonu

The Boys - 4. sezon

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych są również Antony Starr, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward i Valorie Curry.

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.