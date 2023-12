Jacob Elordi żałuje, że zagrał w The Kissing Booth. Jego ekranowa partnerka broni franczyzy

Netflix

The Kissing Booth to trylogia romantyczna dla młodzieży, która stała się jednym z największych hitów Netfliksa. Niedawno Jacob Elordi zaskoczył fanów, przyznając, że żałuje swojego występu w tych filmach. Aktor ostro skrytykował produkcje, nazywając je "niedorzecznymi". Jego wypowiedź zaskoczyła nie tylko widzów, ale także resztę obsady. Wśród nich jest Joey King, która grała wybrankę jego bohatera.

The Kissing Booth - Joey King odpowiada na komentarz Elordiego

W trakcie pokazu modowego Balenciagi w Los Angeles, Variety przeprowadziło wywiad z Joey King. Oto, jak odpowiedziała na słowa swojego ekranowego chłopaka:

- To niefortunne, że ktokolwiek mógłby tak się czuć. Świetnie się bawiłam, tworząc te filmy, niezależnie od tego, co mówią inni.

Aktorka widzi również potencjał na ewentualną kontynuację. Zasugerowała, że czwarta część mogłaby ukazać Elle i pozostałych bohaterów po pięćdziesiątce.

Nie tylko King była zaskoczona słowami Elordiego. Taylor Zakhar Perez, odtwórca Marco w 2. i 3. części, również zabrał głos.

- Uważam, że to wielka szkoda. Z tego co wiem, wszyscy inni mieli wspaniałe doświadczenia na planie. Zwłaszcza po premierze filmów, nadszedł czas, którego naprawdę potrzebowaliśmy. Po interakcji z naszymi fanami wiem, jak wiele The Kissing Booth znaczy dla ludzi.

The Kissing Booth - wszystkie filmy z serii są dostępne na Netfliksie.