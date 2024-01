The Maxx - wznowiono prace nad filmem na podstawie komiksu. Channing Tatum w głównej roli?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwsze informacje o planach stworzenia aktorskiego filmu na podstawie komiksów The Maxx pojawiły się w 2019 roku. Z projektem łączono Channinga Tatuma, który miałby się wcielić w tytułowego bohatera. Ale od tamtego czasu nie pojawiały się żadne nowe doniesienia, aż do teraz.

Według scoopera Daniela Richtmana, którego informacje często okazują się zgodne z prawdą, Paramount Pictures ruszyło do przodu z pracami nad The Maxx, a Tatum prawdopodobnie wciąż jest zainteresowany tym filmem.

Gdy po raz pierwszy pojawiły doniesienia o pracach nad projektem, produkcją mieli zająć się Tatum i Roy Lee z ramienia Free Association. Twórca i scenarzysta The Maxxa, Sam Kieth, również miał pełnić funkcję producenta. Możliwe, że wszyscy ponownie będą zaangażowani w film.

Według Richtmana za reżyserię i scenariusz będzie odpowiadać Crystal Moselle (Betty, Wataha)

The Maxx - kim jest główny bohater?

The Maxx to amerykański komiks stworzony przez Sama Kietha w 1993 roku, który był publikowany w Image Comics. Wydano 35 zeszytów zanim trafiły do DC Comics Wildstorm. Później stacja MTV zamówiła 13-odcinkowy serial animowany, który choć był chwalony przez krytyków, był zdecydowanie zbyt mroczny i dziwaczny dla mainstreamowej publiczności. Mimo to zyskał status kultowego.

Fabuła koncentruje się na tytułowym zamaskowanym bohaterze o fioletowej skórze, który jest obrońcą Jungle Queen w tajemniczej krainie znanej jako The Outback. Postacie istnieją również w "prawdziwym świecie", gdzie Maxx jest włóczęgą o imieniu Dave, a jego królowa jest pracownikiem socjalnym (Julie Winters), która często wyciąga go z więzienia za kaucją.

Złoczyńcą jest seryjny gwałciciel - Mr. Gone - mający telepatyczne więź z Julie. Ma rozległą wiedzę i dostęp do cudzych Outbacków. Kiedy Maxx próbuje powstrzymać go przed nękaniem Julie, Gone wzywa pomocników z Outbacku, aby się go pozbyli.

