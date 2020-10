The Prom - jest już zwiastun musicalu z Nicole Kidman i Meryl Streep

fot. Netflix

W sieci właśnie pojawił się zwiastun The Prom - nadchodzącej muzycznej produkcji Netflixa. Jak już pewnie wiecie, za reżyserię nadchodzącego filmu odpowiada Ryan Murphy, a w iście gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Nicole Kidman, Meryl Streep, James Corden, Awkwafina, Ariana Grande, Keegan-Michael Key oraz Andrew Rannells.

The Prom jest adaptacją broadwayowskiego musicalu o tym samym tytule, a scenariusz do filmu napisali Chad Beguelin i Bob Martin. Fabuła opowie o homoseksualnej licealistce, mieszkance stanu Indiana, która na szkolny bal pragnie przyjść z dziewczyną. Niestety, nastoletnią bohaterkę spotyka odmowa ze strony dyrektora szkoły. Dziewczyna postanawia walczyć z niesprawiedliwością. Nie jest w tym jednak sama - z pomocą przybywają jej aktorzy z Broadwayu. Dla nowojorskich artystów jest to szansa na reaktywację kariery.

Poniżej możecie obejrzeć trailer zapowiadający musical The Prom.

The Prom - zwiastun

Premiera musicalu The Prom odbędzie się już 11 grudnia 2020 na platformie Netflix.