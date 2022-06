The Quarry - czy to udany horror? Recenzje nowej gry twórców Until Dawn trafiły do sieci

fot. 2K Games

Już 10 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Sereis S/X zadebiutuje The Quarry, czyli nowy, interaktywny horror od brytyjskiego studia Supermassive Games. Tym razem autorzy m.in. Until Dawn wracają do korzeni i ponownie zaoferują nam historię o grupie nastolatków, która zmaga się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem gdzieś na odludziu.

Recenzje The Quarry trafiły do sieci i dzięki temu wiemy, czego możemy spodziewać się po najnowszej produkcji Brytyjczyków. Krytycy chwalą przede wszystkim świetną oprawę, ciekawych i zróżnicowanych bohaterów oraz fabułę, która pełna jest zwrotów akcji i momentami potrafi zaskoczyć. Dobrze wypadają też elementy horroru - w grze podobno nie brakuje scen, które potrafią przyprawić o szybsze bicie serca. Wśród wad najczęściej przewijają się sekwencje interaktywne, które nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty. Niektórzy zwracają też uwagę na to, że w historii zdarzają się nieco słabsze, wolniejsze momenty.

Średnia ocen nowego dzieła Supermassive Games to aktualnie 82/100 na podstawie ponad 40 recenzji zebranych przez serwis Opencritic.

