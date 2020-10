The Show - nadchodzi psychodeliczny film Allana Moore'a. Zobaczcie teaser

fot. screen ze zwiastuna

The Show to nadchodzący film w reżyserii Mitcha Jenkinsa, do którego scenariusz napisał jeden z najbardziej znanych i najwybitniejszych autorów komiksów Allan Moore. W sieci ukazał się właśnie teaser oryginalnej, utrzymanej w tripowym klimacie produkcji.

Akcja The Show rozgrywa się w zmitologizowanej wersji rodzinnego miasta Allana Moore'a. Głównym bohaterem filmu jest Fletcher Dennis, mężczyzna posiadający tak wiele talentów, jak paszportów i tożsamości. Mężczyzna przybywa do Northampton, dziwnego i nawiedzonego miasta w Anglii. Jego misją jest zlokalizowanie ukradzionego artefaktu dla swego klienta. Niebezpieczny świat, w którym przyszło mu się odnaleźć, zaludniony jest przez wampiry, gangsterów Voodoo oraz inne dziwne postaci.

W obsadzie filmu The Show znaleźli się Tom Burke, Siobhan Hewlett, Alan Moore, Ellie Bamber, Darrell D’Silva, Richard Dillane, Christopher Fairbanks a także Sheila Atim.

Poniżej możecie zobaczyć wideo zapowiadające film The Show.

The Show - teaser

The Show będzie mieć swoją premierę 12 października 2020 na Sitges Film Festival, a na ekrany kin w Wielkiej Brytanii wejdzie w 2021 roku.