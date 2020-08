The Society i To nie jest OK - seriale Netflixa nie doczekają się kontynuacji

Źródło: Netflix

Jeszcze w 2019 roku Netflix ogłosił przyznanie 2. sezonu serialowi The Society. Teraz jednak portal Deadline podaje, że ostatecznie cofnięto tę decyzję i ostatecznie serial zakończy się tylko na jednej odsłonie. The Society było produkcją luźno inspirowaną dystopijną powieścią z 1954 roku pt. Władca much. Fabuła skupia się na grupie nastolatków, którzy pewnego dnia budzą się w świecie bez rodziców. Starając się odkryć, dlaczego i w jaki sposób trafili do tego dziwnego miejsca, nastolatkowie muszą stworzyć sojusze aby przetrwać, a początkowo beztroskie dni zabawy stają się coraz większym wyzwaniem.

Deadline podaje również, że 2. sezonu nie doczeka się serial To nie jest OK. Twórcami serialu są reżyser i producent wykonawczy The End of the F***ing World Jonathan Entwistle oraz producenci Stranger Things. Serial powstał na podstawie komiksu Charlesa Forsmana. Dziennikarz podaje, że choć nie było oficjalnego zamówienia na 2. sezon, był już przygotowany scenariusz i pełna gotowość do rozpoczęcia produkcji. Tak się jednak nie stanie.

Źródło: netflix

Powodem podjęcia takich decyzji jest sytuacja pandemiczna i niepewność jeśli chodzi o wznawianie zdjęć oraz nieoczekiwane wzrosty budżetu.