The Terminal List - Amazon ogłosił datę premiery serialu z Chrisem Prattem

Amazon

Chris Pratt powróci na mały ekran po raz pierwszy od udziału w serialu Parks and Recreation. Kolejnym jego projektem będzie produkcja The Terminal List od Amazona, która będzie adaptacją powieści Jacka Carra z 2018 roku. Całość opowiada o żołnierzu Jamesie Reece, którego pluton Navy SEALs wpada w zasadzkę podczas tajnej misji. Mężczyzna po powrocie do domu odkrywa, że jego partnerzy ponieśli śmierć przez wysoko postawionych ludzi oraz ich spisek.

Za reżyserię odpowiedzialny będzie Antoine Fuqua, zaś Chris Pratt pełni także funkcję producenta. Amazon Studios będzie koprodukować produkcję z Civic Center Media. Długi czas nie mieliśmy informacji na temat daty premiery, ale wreszcie ogłoszono, że pierwszy z ośmiu odcinków zadebiutuje 1 lipca 2022 roku na Amazon Prime Video. W obsadzie znaleźli się również Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole i Alexis Louder.

fot. materiały prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.