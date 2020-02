The Terminal List - Chris Pratt powraca do telewizji

The Terminal List to nowy serial adaptujący powieść Jacka Carra pod tym samym tytułem. Wyreżyseruje go Antoine Fuqua (Olimp w ogniu, Bez litości). Za scenariusz odpowiedzialny jest David DiGilio. Chris Pratt, wracając na mały ekran po latach, wystąpi w tym produkowanym dla MRC Television thrillerze.

The Terminal List to thriller konspiracyjny, który łączy akcję z głębokimi psychologicznymi pytaniami związanymi z kosztem wywierania zbyt dużej presji na najlepiej wyszkolonych amerykańskich żołnierzach. Głównym bohaterem jest Reece (Pratt), którego pluton wpadł w zasadzkę podczas wykonywania jednej z misji. Męczony wyrzutami sumienia w końcu odkrywa spisek, przez który zginęli jego przyjaciele. Stoją za nim, rzecz jasna, wysoko postawione osoby. Bohater wkracza więc na ścieżkę zemsty.

Chris Pratt wystąpił dotychczas w trzech serialach telewizyjnych: Everwood, Życie na fali i Parks and Recreation. Tymczasem wyczekujemy premiery filmu sci fi z jego udziałem - The Tomorrow War.

Będziemy informować o kolejnych ujawnionych szczegółach projektu.