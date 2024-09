Dużo nowych zdjęć z 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nie tylko Daryl i Carol

fot. AMC

Premiera 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, którego podtytuł brzmi Book of Carol, zbliża się wielkimi krokami. Tym razem tytułowy bohater grany przez Normana Reedusa przeniesie się do Paryża. Warto przypomnieć, że część zdjęć powstawało w Luwrze. Ponadto do swojej roli powróci Melissa McBride, której bohaterka będzie się starać ponownie spotkać z przyjacielem.

W związku z nadchodzącą premierą serialu w sieci pojawiło się dużo zdjęć z 2. sezonu. Możemy na nich zobaczyć Daryla, Carol, Isabelle, Laurenta, Sylvie, Fallou, Emile i Losanga. Na fotografiach znajduje się również nowa postać o imieniu Ash, w którego wciela się Manish Dayal. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia i plakaty z 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2. sezon

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada w 2. sezonie

Oprócz Reedusa i McBride w obsadzie drugiego sezonu są Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol - premiera w USA odbędzie się 27 września. Serial nie jest dostępny w Polsce.