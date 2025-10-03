Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

„Tilly Norwood”: znienawidzona w Hollywood „aktorka” stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji

Wyobraź sobie świat, w którym następczynią Scarlett Johansson lub Natalie Portman nie jest prawdziwa aktorka z krwi i kości, ale ciąg zer i jedynek. Taką śmiałą wizję starała się wypromować Eline Van der Velden, londyńska komiczka i producentka.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  SAG-AFTRA 
AI sztuczna inteligencja „Tilly Norwood”
„Tilly Norwood” aktorka AI fot. YouTube@Particle6TV
Reklama

Jest ona założycielką firmy, która stworzyła „Tilly Norwood”, symulację AI „gotowej do występów na ekranie” aktorki, która, jak twierdziła Van der Velden, miała zmienić oblicze całej branży telewizyjnej. Jednak, zamiast wywołać ekscytację w branży, projekt ten, oficjalnie zaprezentowany przez prowadzoną przez Van der Velden firmę Particle6 podczas Festiwalu Filmowego w Zurychu, wywołał falę negatywnych reakcji, które sugerują, że ten eksperyment z AI jest skazany na porażkę. Na czele krytyków stoi SAG-AFTRA, potężny związek zawodowy amerykańskich aktorów, który w swoim oświadczeniu określił syntetyczną „gwiazdkę” jako „bezduszną i pozbawioną oryginalności”.

fot. YouTube@Particle6TV

Krytyka wykracza poza zwykłą niechęć. SAG-AFTRA twierdzi, że projekt podważa ludzką kreatywność i jest prawdopodobnie nielegalny. „Kreatywność jest i powinna pozostać zorientowana na człowieka” – stwierdziła organizacja, sprzeciwiając się zastępowaniu ludzkich wykonawców syntetycznymi. Zdaniem SAG-AFTRA wygląd i zachowanie „Tilly Norwood” zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję wyszkoloną na podstawie pracy niezliczonych prawdziwych aktorów – bez ich zgody i wynagrodzenia. Związek opisał sztuczną inteligencję jako „pozbawioną emocji” i przypomniał producentom, że wykorzystywanie „syntetycznych wykonawców” bez przestrzegania umów związkowych jest nie do przyjęcia.

I nie chodzi tylko o sam związek zawodowy aktorów. Reakcja opinii publicznej była równie chłodna, a komentarze pod filmem przedstawiającym Norwood odzwierciedlały opinię o „braku duszy”. Kilka aktorek również wyraziło swoje pogardliwe opinie w Internecie. Aktorka Mara Wilson doskonale uchwyciła ironię sytuacji, argumentując, że Particle6 mogło „po prostu zatrudnić jedną z wielu prawdziwych młodych kobiet, których podobieństwa zostały wykorzystane do stworzenia postaci AI”.

fot. YouTube@Particle6TV

Początkowo Particle6 reklamowało „Tilly Norwood” jako sposób na obniżenie kosztów produkcji o aż 90% przy zachowaniu jakości, argumentując, że widzowie bardziej interesują się fabułą niż aktorami. W obliczu krytyki Van der Velden postanowiła jednak przeformułować cały projekt. Nagle „Tilly Norwood” nie jest już „kolejną Scarlett Johansson”, ale raczej „dziełem sztuki” zaprojektowanym, aby „wywołać dyskusję” na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zawodach kreatywnych.

Poniżej możecie obejrzeć "Tilly Norwood" w akcji na filmiku promocyjnym stworzonym przez Particle6.

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot/sagaftra.org

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  SAG-AFTRA 
AI sztuczna inteligencja „Tilly Norwood”
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane treści
HAL 9000
-

Mordercza sztuczna inteligencja przestaje być jedynie wizją z filmów SF!

Jak wynika z badań nad dużymi modelami językowymi, współczesna AI zdolna jest do szantażu,...

Philips Ambilight
-

Sztuczna inteligencja reżyserem światła w domowym kinie

W nowych telewizorach Philips na rok 2025 wprowadzono oparty o algorytmy sztucznej inteligencji s...

Sztuczna Inteligencja, AI
-

Jak rozwinie się sztuczna inteligencja w 2025 roku? Dyrektor generalny Google odpowiada

Sundar Pichai to dyrektor generalny Google. Podczas wydarzenia DealBook Summit powiedział, jak wi...

AI CEO GPT-4o
-

Czy Sztuczna Inteligencja może zastąpić prezesów?

Przeprowadzony niedawno eksperyment wykazał, że sztuczna inteligencja może być bardziej skuteczna...

Powiązane osoby

Najnowsze

1 Absolute Lex Luthor
-

Z Jokera zrobili przerażającego mutanta. Za to Lex Luthor jest teraz... rudy?

2 Obcy: Ziemia
-

Który z potworów z Obcy: Ziemia jest najbardziej realistyczny? Oto ranking ekspertów

3 Głębia. Imprint
-

Głębia: Imprint - Marcin Podlewski zabierze czytelników do zupełnie nowej galaktyki

4 7. Prawnik z Lincolna (2011) - 83%
-

Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie

5 Patricia Routledge
-

Patricia Routledge nie żyje. Ikona sitcomów i słynna pani Bukietowa miała 96 lat

6 Call of Duty: Black Ops 7
-

Startują testy beta Call of Duty: Black Ops 7. Sprawdzicie nie tylko multiplayer

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV