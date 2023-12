Twisters nie będzie sequelem filmu z lat 90! Scenarzysta podaje szczegóły

fot. materiały prasowe

Mark L. Smith napisał szkic do Twisters, który wejdzie do kin już w przyszłym roku. Scenarzysta potwierdził także wcześniejsze pogłoski - film nie będzie kontynuacją historii z Twistera. Fabuła będzie znacząco różnić się od klasyka z 1996 roku.

Twisters - co wiadomo o filmie?

Film jest odrębną historią z własnymi bohaterami, niepowiązanymi z Twisterem. Scenarzysta zdradził, że reżyser Lee Isaac Chung dodał kilka poprawek do szkicu. Nie wie, co konkretnie zostało zmienione.

- To jest szalona przejażdżka z zabawnymi bohaterami. Mam nadzieję, że wciąż uda się wykorzystać to, co miał ten ikoniczny oryginał. Dobrze mieć kogoś takiego jak Isaac na miejscu reżysera. To coś odbiegającego od jego normy, i myślę, że świetnie się bawi.

Szczegóły fabularne na razie pozostają tajemnicą. Z pewnością film zaimponuje gwiazdorską obsadą. Na wielkim ekranie zobaczymy Daisy Edgar-Jones, Glena Powella, Anthony'ego Ramosa, Brandona Pereę, Maurę Tierney, Kiernan Shipkę, Sashę Lane oraz Davida Corensweta.

Data premiery została zaplanowana na 19 lipca 2024 roku.