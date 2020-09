Ubisoft Forward powróci we wrześniu. Zobaczymy nowe materiały z Immortals: Fenyx Rising

Ubisoft

Już 10 września czeka nas kolejna prezentacja z cyklu Ubisoft Forward, w której trakcie poznamy nowe informacje na temat planów wydawcy na nadchodzące miesiące. Tym razem wydarzenie to ma skupić się na nowych informacjach na temat Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six: Siege oraz Immortals: Fenyx Rising. Szczególnie interesująco zapowiada się ta ostatnia pozycja - to nowy tytuł gry znanej wcześniej jako Gods & Monsters, o której jak na razie nie wiemy zbyt wiele.

Zapowiedziano również, że widzowie po raz kolejny mogą liczyć na zdobycie jakiejś cyfrowej zawartości w grach Ubisoftu za śledzenie eventu. Przypominamy, że poprzednio prezentem była cyfrowa wersja Watch Dogs 2 na platformę uPlay.