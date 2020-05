Unhinged - zwiastun thrillera. Russell Crowe jako szaleniec

Unhinged to thriller psychologiczny, który pokazuje jak zwyczajny incydent na drodze, może doprowadzić do przerażających konsekwencji. Bohaterką jest matkę, która wykorzystuje klakson w złym momencie i na złą osobę. Szaleniec decyduje się dać jej nauczkę.

Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson i Austin P. McKenzie grają główne role. Carl Ellsworth stoi za sterami. Znanym jako scenarzystę takich filmów jak Red Eye i Disturbia.

Czytamy, że Solstice Studio podjęło decyzję o zmianie daty premiery z września 2020 roku na 1 lipca 2020 roku. Chcą, aby Unhinged był pierwszym filmem, który będzie dystrybuowany po otwarciu kin w USA. Twierdzą, że za ich decyzją stoją badania, które mówią o tym,że 80% Amerykanów deklaruje wyjście do kina w lipcu, gdy zostaną one otwarte. Jednak inne badania mówią coś wręcz przeciwnego. Jak donosi THR ponad 60% Amerykanów twierdzi, że nie pójdzie do kina. Na razie nie ma twardych danych mówiących o tym, że kina zostaną otwarte w lipcu w USA.

Premiera Unhinged ma również odbyć się tego dnia w wielu krajach świata, w których w lipcu kina mają być otwarte. Ciekawe jest to, że amerykańskie media na liście podają również Polskę.

Unhinged - zwiastun