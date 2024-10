Uśmiechnij się 2 wygrywa weekend w box office. Joker 2 zaraz zniknie z kin

materiały prasowe

Joker 2 radzi sobie coraz gorzej. W kolejny weekend wyświetlania film zebrał w Ameryce Północnej zaledwie 2,1 mln dolarów, notując spadek frekwencji o 69%. Łącznie ma na koncie 56,4 mln dolarów. Z powodu niskiego zainteresowania dystrybucja została zmniejszona o ponad 1200 kin. Na rynku światowym sytuacja jest tylko odrobinę lepsza – globalne wpływy wynoszą 14,7 mln dolarów z 78 krajów (łącznie 135,5 mln dolarów). Razem, film zarobił 192 mln dolarów, przy budżecie 200 mln dolarów (plus 100 mln dolarów kosztów promocji). Mimo to, Joker 2 nadal przyniesie finansowe straty.

fot. Warner Bros.

Uśmiechnij się 2 – box office

Horror Uśmiechnij się 2 zajmuje pierwsze miejsce w Ameryce Północnej z wynikiem 23 mln dolarów (co przekłada się na 1,6 mln sprzedanych biletów). Dodając do tego lepsze oceny widzów i krytyków, wszystko wskazuje na to, że może stać się większym hitem niż pierwsza część. Na rynku światowym film również zarobił 23 mln dolarów, co daje łącznie 46 mln dolarów przy budżecie 28 mln dolarów.

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Dziki robot – box office

Animacja nadal radzi sobie świetnie. Dziki robot notuje jedynie 28% spadku frekwencji, co przekłada się na 10,1 mln dolarów na rynku amerykańskim (łącznie 101,7 mln dolarów). Na rynku światowym film zarobił 23,2 mln dolarów z 76 krajów (łącznie 94,3 mln dolarów). W sumie, film ma na koncie 196 mln dolarów przy budżecie 78 mln dolarów.

Fot. DreamWorks

Terrifier 3 – box office

Horror Terrifier 3 zamyka podium w Ameryce Północnej, zarabiając 9,2 mln dolarów (łącznie 36,2 mln dolarów). Na rynku światowym ma na razie jedynie 5,3 mln dolarów. Łącznie film zarobił 41,5 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym jedynie 2 mln dolarów.