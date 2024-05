W polskim serialu Maxa o branży porno zagra aktor z Casino Royale

foto. materiały prasowe

HBO Max (a od 11 czerwca już tylko Max) nie zwalnia tempa. Platforma streamingowa, należąca do koncernu Warner Bros. Discovery, ogłosiła niedawno start zdjęć do nowego serialu Przesmyk. Jest to thriller zagłębiający się w świat współczesnych szpiegów podczas narastającego konfliktu i międzynarodowych niepokojów. Przedstawia obraz tajnych służb, jednocześnie eksplorując osobiste zmagania jednostki. Fabuła skupia się na historii Ewy Oginiec (Lena Góra), która chce rozpocząć nowe życie. Niestety, jej partner znika po tym, jak zostaje zdemaskowana przez rosyjskie służby specjalne.

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec nowych produkcji Max Original. Trwają prace nad serialem, który ma opowiadać o branży porno w latach 80. i 90. XX wieku. Nasze źródła donoszą, że historia ma być luźno inspirowana życiem Teresy Orlowski, która była największą europejską gwiazdą w tamtych czasach. Nowy serial Maxa będzie miał międzynarodową obsadę. W social mediach pojawiło się zdjęcie niemieckiego aktora Clemensa Schicka w charakteryzacji odpowiadającej stylistyce lat 80. Przebywa on obecnie w Polsce, co sugeruje, że jest zaangażowany w ten projekt. Aktor na swoim koncie udział w kasowych produkcjach, takich jak Casino Royale, Wróg u bram, Gwiezdne Wojny: Andor, Ballada ptaków i węży czy Dogman. Zobaczcie, jak prezentuje się w nowej odsłonie.

Według naszych źródeł reżyserem produkcji ma być Bartosz Konopka (Wyrwa, Zachowaj spokój, W głębi lasu). Jeszcze nie wiemy, kto zagra główną rolę. Nie znamy też innych członków obsady. Szacujemy, że serial będzie miał premierę najwcześniej w przyszłym roku.