WandaVision - Bettany zapowiada widowiskowe sceny walk. Kat Dennings wystąpiła w kolejnych projektach MCU!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/Disney+

Akcja w serialu WandaVision nabiera tempa, a pytania wciąż się mnożą. 5. epizod produkcji znów zmienił perspektywę postrzegania poszczególnych wydarzeń. Showrunnerka Jac Schaeffer mogła też w końcu odnieść się do przewidywanego występu Evana Petersa, który przejął rolę brata Wandy, Pietra. Przypominamy, że w filmie Avengers: Czas Ultrona w tę postać wcielił się Aaron Taylor-Johnson. Evans odegrał wcześniej inną interpretację tego bohatera w filmach z serii X-Men. Nie mamy pewności, jakie konsekwencje dla MCU będzie miało pojawienie się zrecastowanego Pietra.

Bardzo spodobała nam się koncepcja sprowadzenia go z powrotem. Potem zastanawialiśmy się: jak, u licha, nadać temu sens? Jak to usprawiedliwimy? Każdy świetny pomysł wymaga tak zwanego uziemienia, logiki, by wydawał się organiczny w kontekście całej opowieści. (...) Ten serial miesza w głowach, działa na wielu poziomach, przeplata serialową rzeczywistość z fikcją, uznaliśmy więc, że przeniesienie Evana do MCU zapewni odpowiedni dreszcz emocji.

Kevin Feige chciał upewnić się, że istnieje naprawdę dobry powód, by ściągnąć Petersa do serialu. Widzowie mają przekonać się o tym w najbliższych odcinkach. Jak mówi showrunnerka, aktor cały czas był w pełnej gotowości. Jest wielkim fanem komiksów i Marvela.

Twórczyni serialu ujawniła też, że pojawiło się wiele pomysłów związanych z postaciami Darcy Lewis i Jimmy'ego Woo, które ostatecznie nie zostały wykorzystane.

W przypadku Darcy Lewis było dla nas bardzo ważne, by pokazać, że osiem lat to szmat czasu, a ona wiele osiągnęła i jest zupełnie inną osobą. Fani mogą cieszyć się chwilą, w której dowiadują się, że zdobyła tytuł doktorski - to drobiazg, ale w kontekście całości było to dla nas ważne.

W pokoju scenarzystów przeprowadzono prawdziwe burze mózgów, by dojść do tego, gdzie właściwie była Darcy i co robiła - od czasu, gdy widzieliśmy ją w Thor: Mroczny świat z 2013.

Było wiele pomysłów, których nie wykorzystaliśmy, ale czuję, że pomogły nam w stworzeniu jej nowszej wersji. Ponieważ minęło osiem lat, pomyśleliśmy: to wystarczy na doktorat. Była integralną częścią wszystkiego, co zrobiła doktor Jane Foster. Spodobał nam się pomysł, że nadal mogłaby mieć ten zabawny sposób i ton wypowiedzi, ale w istocie stała się poważniejsza i cieszy się reputacją eksperta.

Bohaterowie mają szeroko rozpisane backstory, które nie zostało uwzględnione w serialu - a przynajmniej w tym konkretnym serialu. Możemy się spodziewać, że twórcy będą z niego czerpać w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż Kat Dennings potwierdziła, że... w ostatnim czasie wzięła już udział w innych projektach realizowanych dla Marvel Studios! Co ciekawe, powiedziała, że nie chodzi tu o film Thor: Love and Thunder. Aktorka, rzecz jasna, nie chciała zdradzić zdradzić żadnych szczegółów: chyba jeszcze nie mogę mówić na ten temat.

Następnie Schaeffer skomentowała wprowadzenie dorosłej Moniki Rambeau i decyzję o uśmierceniu jej matki, Marii.

Naszym priorytetem było odpowiednie przedstawienie Moniki. Zależało nam, by jej wątek skrupulatnie przemyśleć i wprowadzić go najlepiej jak tylko się da. Chcieliśmy też z jej pomocą odpowiedzieć na pytanie: w którym miejscu na osi czasu MCU jesteśmy? (...) Decyzja o uśmierceniu Marii nie była prosta, stwierdziliśmy jednak, że to najlepiej zadziała w kontekście budowania charakteru dorosłej Moniki. Podobał nam się też pomysł, że to Maria zbudowała S.W.O.R.D. od podstaw.

Twórczyni zapewniła też, że "serial odpowie na wszystkie pytania, na które trzeba odpowiedzieć". Wcielający się w Visiona Paul Bettany dodał:

Myślę, że będzie to spora frajda dla publiczności. W okolicach odcinków siódmego i ósmego zaczniecie sobie uświadamiać, co tu się tak naprawdę, do diabła, dzieje. Będziecie mieli ochotę na widowiskowe walki. I dostaniecie je!

W sieci pojawił się też plakat promujący 5. odcinek WandaVision, na którym widzimy Agnes w estetyce lat 80.: