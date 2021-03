Watch Dogs: Legion ma otrzymać cross-play. Zagramy z przyjaciółmi na innych platformach

Ubisoft

Watch Dogs: Legion niedawno wzbogaciło się o możliwość rozgrywki online. Gracze mogą brać udział we wspólnych zadaniach, a także zmagać się ze sobą w kilku trybach nastawionych na rywalizację. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich posiadaczy tej produkcji, choć na ten moment trzeba liczyć się z pewnym ograniczeniem – zagramy tylko z osobami na tej samej platformie i w obrębie tej samej generacji. Okazuje się jednak, że twórcy pracują już nad umożliwieniem zabawy cross-play, czyli pomiędzy różnymi urządzeniami oraz cross-generation-play, czyli pomiędzy starszymi i nowszymi konsolami.

Poinformowano o tym na Twitterze. We wpisie czytamy, że w przyszłości gra ma pozwolić na zabawę pomiędzy platformami oraz generacjami, choć nie podano żadnych konkretów. Trudno powiedzieć czy będzie to dotyczyć wszystkich sprzętów do gier czy też pojawią się tutaj jakieś bariery i ograniczenia. Na takie informacje trzeba poczekać do oficjalnego ujawnienie planów przez Ubisoft.

https://twitter.com/watchdogsgame/status/1370932576387526659