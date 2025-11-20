Zamieniła miecz świetlny na siekierę. Zwiastun filmu o zombie z Daisy Ridley!

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun We Bury the Dead zapowiada, potencjalnie, najlepszy film w karierze Daisy Ridley, czyli popularnej Rey z Gwiezdnych Wojen. Po premierze festiwalowej film zebrał znakomite recenzje, a niektóre są cytowane w zapowiedzi. Według Rotten Tomatoes to aż 90% pozytywnych opinii krytyków filmowych. Padło stwierdzenie, że takich zombie jeszcze na ekranie nie było.

We Bury the Dead - zwiastun dla dorosłych

W zwiastunie są sceny przemocy, więc jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

We Bury the Dead - opis fabuły

Bohaterką jest Ava Newman (Daisy Ridley), zdesperowana kobieta, która poszukuje męża po tym, jak wojskowy eksperyment skończył się katastrofą. Mając nadzieję, że znajdzie go żywego, Ava dołącza do jednostki mającej odzyskać ciała, ale jej poszukiwania zmierzają w przerażającą stronę, gdy zwłoki, które chowają, zaczynają powracać do życia.

Zak Hilditch (1922) wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. W obsadzie są także Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin), Brenton Thwaites (Titans), Kym Jackson, Matt Whelan, Deanna Cooney oraz Holly Hargreaves.

Premiera We Bury the Dead w USA odbędzie się w styczniu 2026 roku. Na razie polska data premiery nie jest znana.