What If... ? - easter eggi z 8. odcinka. Gwiazda Śmierci, Skynet i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Za nami 8. odcinek serialu What If... ? od Marvela i Disney+, produkcji, która przedstawia alternatywne historie bohaterów MCU. W epizodzie mogliśmy zobaczyć, co by się stało, gdyby Ultron zrealizował swój plan i przeniósł się do stworzonego ciała Visiona, a następnie pokonał Avengersów. Niedobitki bohaterów, czyli Czarna Wdowa i Hawkeye, muszą znaleźć sposób na pokonanie Ultrona w świecie opanowanym przez roboty. Rozwiązaniem staje się szalony naukowiec Hydry, Arnim Zola.

Jednak w międzyczasie Ultron po zdobyciu wszystkich Kamieni Nieskończoności i podbiciu innych planet obiera sobie nową misję związaną z multiwersum. Celem staje się Obserwator.

Prezentujemy Wam galerię z easter eggami z odcinka. W niej znajdziemy nawiązania między innymi do Terminatora i Indiany Jonesa. Możecie je sprawdzić poniżej.