What If...? - z którym superbohaterem zaprzyjaźni się Erik Killmonger?

fot. Marvel

What if...? to superbohaterski serial animowany, która ma pokazać alternatywne historie bohaterów znanych widzom z MCU. Z każdym dniem poznajemy coraz więcej szczegółów na jego temat, a teraz możemy przyjrzeć się bliżej temu, jaką rolę będzie miał Erik Killmonger w produkcji. Jest to złoczyńca znany z Czarnej Pantery, którego grał Michael B. Jordan. Na zdjęciu promocyjnym możemy zauważyć, że postać wygląda tak samo, jak w 2018 roku. Co to może oznaczać?

Źródło: Marvel

Spekulacji jest wiele. Portal The Illuminerdi rzucił jednak trochę światła na to, jaki może być plan na tego bohatera w serialu. Przede wszystkim, zamiast planować przejęcie tronu Wakandy, Erik będzie mógł rozszerzyć swoje działania na arenę międzynarodową dzięki swojej nowej przyjaźni z Tonym Starkiem. Pytanie, jak doszło do nawiązania tej nietypowej znajomości. Pierwszy zwiastun do serialu pokazuje Iron Mana jedzącego pączka. Widzieliśmy już tą scenę w Iron Manie 2, więc być może właśnie wtedy się spotkają? Oboje też kończyli MIT w MCU, więc możliwe, że tak się zaprzyjaźnili. Czy to oznacza, że Tony Stark zejdzie na złą ścieżkę, czy może Erik Killmonger przestanie być złoczyńcą w tej alternatywnej rzeczywistości?

Głosów do produkcji użyczy wiele gwiazd, dla których będzie to kontynuacja roli w tym uniwersum. Reżyserem jest Bryan Andrews, a za scenariusz odpowiada Ashley Bradley. Serial ma mieć premierę w sierpniu tego roku na platformie Disney+.