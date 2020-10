Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka - zobacz premierowy zwiastun fanowskiego epilogu

youtube.com

Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka to fanowska produkcja, która stanowi swoisty epilog przygody Geralta z Rivii. Całość jest dostępna w formie darmowego moda do gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów i dostępna jest wyłącznie na PC. Warto również zaznaczyć, że to kompletna konwersja, która ma zapewnić kilka godzin zabawy. Cały projekt, jak dowiadujemy się z oficjalnego opisu, był naprawdę czasochłonny, a prace nad scenariuszem rozpoczęto w lipcu 2015 roku.

Historia w Pożegnaniu Białego Wilka opowiada o weselu Geralta z Rivii i Yennerfer z Vengerbergu. W sieci pojawił się też premierowy zwiastun, który prezentuje modyfikację.

Zainteresowani gracze mogą pobrać modyfikację ze stron NexusMods lub ModDB. Na obu tych stronach można znaleźć też instrukcje instalacji.