fot. Marvel

W trakcie San Diego Comic-Con 2024 pojawiło się wiele nowych i ciekawych zapowiedzi filmów oraz seriali. Można jednak śmiało uznać, że największą z niespodzianek było pojawienie się Roberta Downey Jr. na scenie w trakcie panelu Marvel Studios, kiedy to bracia Russo ogłosili, że to właśnie on wcieli się w Doktora Dooma. Po historii ze zdobyciem Oscara niewiele osób się spodziewało, że aktor wróci do MCU, a co dopiero w innej roli niż poprzednio. Okazuje się jednak, że nie tylko publiczność była zaskoczona.

Jeremy Renner o powrocie Roberta Downey Jr. do MCU:

O swojej reakcji opowiedział też Jeremy Renner, który nie miał bladego pojęcia o planach swojego przyjaciela i kolegi z planu poprzednich filmów o Avengers:

Nie! Nie miałęm pojęcia. Ten suk***** o niczym mi nie powiedział! Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Istnieje rodzinna konwersacja grupowa członków Avengers. Oryginalna szóstka. Nie pisnął nawet słówkiem. Od razu po tym ogłoszeniu zacząłem do niego wydzwaniać: "Co się dzieje? TO przed nami ukrywałeś?" To bardzo ekscytująca wieść. Bardzo, ale to bardzo mnie to ekscytuje.