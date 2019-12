Witcher: Total War - fanowski mod przeniesie świat Wiedźmina do popularnej strategii

Witcher: Total War to nazwa fanowskiej modyfikacji do gry Total War: Medieval II, której celem jest przeniesienie świata Wiedźmina do tej popularnej strategii. Na portalu ModDB możemy przeczytać, że plany twórców są bardzo ambitne. Początkowo zamierzają oni przenieść tam dwie lokacje, trzy grywalne frakcje: Redanię, Imperium Nilfgaardu i Novigrad i wypuścić to jako wersję demo. Z czasem ma ona być rozwijana o kolejne elementy, w tym między innymi o obecność Wiedźminów, którzy pojawią się tu jako grywalne jednostki. Będzie ich tutaj sześć rodzajów, po jednym z każdej ze szkół.

Twórcy mówią, że inspiracją dla nich były inne rozbudowane mody, takie jak Divide and Conquer, The Elder Scrolls: Total War, Stainless Steel oraz Beginning of the End Times. Niestety, aktualnie nie mają oni żadnej, nawet przybliżonej daty premiery dla Witcher: Total War. Powód jest prosty: jest ich zaledwie trójka i jest to dla nich poboczny projekt, którym zajmują się w czasie wolnym od nauki i pracy.

Witcher: Total War

Co ciekawe, Henry Cavill jest fanem serii Total War i w rozmowie z naEKRANIE.pl przyznał, że chętnie zagrałby w tę grę właśnie w klimatach Wiedźmina. Wygląda więc na to, że nadchodzący mod będzie dla niego prawdziwym spełnieniem marzeń.