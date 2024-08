Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy znów rozwścieczy widzów? Uwielbiana postać inna niż u Tolkiena

Amazon Prime Video

Reklama

Premiera 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zbliża się wielkimi krokami. Fani produkcji Amazon Prime Video już nie mogą się jej doczekać, natomiast puryści książkowego świata J.R.R. Tolkiena znów liczą szable i szykują się do kolejnych uderzeń w materii wskazywania odstępstw od powieści. Wiele wskazuje na to, że oręż na tym polu dadzą im sami twórcy. Jak się bowiem dowiadujemy, ekranowy Tom Bombadil ma znacznie różnić się od książkowego pierwowzoru.

Przypomnijmy, że Tolkien wyjątkowo oszczędnie podszedł do kwestii genezy tej uwielbianej przez czytelników postaci. Wiemy jedynie, że pojawiła się ona na Ardzie zanim zstąpił na nią Melkor, co czyniło ją najstarszą istotą w całym Śródziemiu. Nie jest nawet jasne, do której rasy należy ten bohater.

Rory Kinnear, który sportretuje Toma Bombadila w 2. sezonie Pierścieni Władzy, dał teraz wyraźnie do zrozumienia, że jego postać będzie różnić się od wersji bohatera znanej z książek:

Myślę, że w przypadku adaptacji Władcy Pierścieni - a powiedział to chyba sam Peter Jackson, Tom niekoniecznie napędza historię, szczególnie w aspekcie narracyjnym. Ale w książkach i wyobraźni ludzi on pozostaje niesamowitą postacią, która ma w sobie wiele mądrości, poczucia humoru i życia, jakby reprezentowała całą ludzkość, historię i Ziemię. On może być reprezentatywny dla tego, co myślimy tak o Ziemi, jak i o Śródziemiu. Oczywiście w przypadku rozpisanych na odcinki seriali masz więcej czasu na zagłębienie się i zbadanie wątków z jego udziałem. Sposób, w jaki twórcy zdecydowali się opowiedzieć jego historię, owocuje rolą, która niekoniecznie jest tą zapamiętaną z książek. Tak, wykorzystujemy tę postać, ale robimy to w inny sposób niż Tolkien.

Zobaczcie także nowe zdjęcia z 2. sezonu:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe zdjęcia z 2. sezonu

Władca Pierścieni - najpotężniejsze istoty w książkowym Śródziemiu

24. Thorondor - Król Wielkich Orłów. Największy, jaki kiedykolwiek żył na obszarze Ardy (rozpiętość skrzydeł - 180 stóp). Cięzko zliczyć, ile razy wspomagał choćby Noldorów. Ranił Morgotha, brał udział w Wojnie Gniewu przeciw niemu (było to ostateczne starcie, które wygrali Valarowie).

Zobacz także:

Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu produkcji Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutują na platformie Amazon Prime Video już w najbliższy czwartek, 29 sierpnia.