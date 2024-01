Władcy przestworzy - recenzje już w sieci. Krytycy zadowoleni, ale z pewnymi zarzutami

Fot. Apple TV+

Władcy przestworzy to serial Apple TV+ od twórców kultowej Kompanii Braci oraz Pacyfiku. Do producentów serialu należy Tom Hanks, Steven Spielberg oraz Gary Goetzman. To jednocześnie jedna z najdroższych serialowych produkcji, której budżet wyniósł oszałamiające 300 milionów dolarów.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje serialu. W serwisie Rotten Tomatoes Władcy przestworzy uzyskali 86% pochlebnych opinii od recenzentów, co przekłada się na ocenę 7.8/10 na podstawie 28 wpisów. Przypomnijmy, że Dawid Muszyński w naszej recenzji dał 9/10.

Władcy przestworzy - recenzje krytyków

Produkcja o bohaterskich pilotach podczas II wojny światowej jest uważana za bardzo dobry serial. Wielu recenzentów podkreśla, że jest to dzieło po prostu piękne wizualnie, co przy takim budżecie nie powinno dziwić. Jeden z krytyków ocenił produkcję jako "telewizyjny blockbuster" pod tym względem.

Chociaż spektakl jest bardzo istotny i zachwycający, to wiele pochlebnych słów pada w kierunku podejścia do samego tematu, który przedstawiony jest bardzo emocjonalnie, wiernie i niemal dokumentalnie. Jeden z recenzentów pisze o "guli w gardle" pod koniec seansu ostatniego odcinka. Jedna z recenzji mówi wprost o tym, że chociaż serial nie jest świetny, a po prostu dobry, to "na pewno jest ważny".

To emocjonalna historia o odwadze, poświęceniu i zachowaniu człowieczeństwa w tak trudnych czasach. Pada jednak zarzut, że produkcji brakuje nieco więcej "cynizmu i fatalizmu", a momentami jest ona "zbyt sentymentalna". Dwie z trzech negatywnych recenzji sugerują, że serialowi brakuje realnych postaci z krwi i kości, a te które zostały przedstawione, są bardziej biograficznymi laurkami, a nie prawdziwymi ludźmi. Produkcji zarzuca się brak pierwiastka ludzkiego, który przyciągałby do ekranu i sprawiał, że te postaci obchodzą widza; podobna krytyka przewija się również w opiniach bardziej pochlebnych. Inna "nieświeża recenzja" wskazuje, że serial bardziej skupia się na aktualnym krajobrazie świata niż na przedstawieniu przeszłości.

Dla części krytyków serial jest po prostu dobry, ale pamięć o bohaterach "zasługuje na coś więcej niż tylko dobry." Padają słowa o tym, że scenariusz potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Sprzeczne opinie padają w kwestii tego, czy jest to serial tak wpływowy jak np. Kompania Braci - dla niektórych krytyków jest to produkcja godna swojego poprzednika, ale inni twierdzą, że trochę jej jednak brakuje.

Władcy przestworzy - fabuła, obsada i data premiery

Władcy przestworzy zostali stworzeni na podstawie książki autorstwa Donalda L. Millera pod tym samym tytułem. Serial Apple TV+ opowie o siłach powietrznych USA, a dokładnie o amerykańskich pilotach walczących z nazistami. Jak zapowiada platforma, będzie to historia braterstwa, wykutego w odwadze, stracie i triumfie.

W obsadzie Władców przestworzy znaleźli się Austin Butler, Barry Keoghan, Callum Turner, Ncuti Gatwa, Anthony Boyle, Nate Mann oraz Raff Law. Producentami serialu są Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman. Serial będzie liczył 9 odcinków.

Apple TV+ poinformowało, że Władcy przestworzy zadebiutuje już 26 stycznia 2024 roku.

Władcy przestworzy - galeria

Władcy przestworzy