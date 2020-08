World of Warcraft: Shadowlands - seria animacji przeniesie graczy w Zaświaty

fot. Blizzard

Firma Blizzard Entertainment poinformowała, że nadchodzące World of Warcraft: Shadowlands doczeka się mini-serii filmów animowanych o nazwie Zaświaty (w oryginale Afterlives). Wprowadzą one graczy do fabuły tego rozszerzenia i przedstawią cztery pakty władające tytułową Krainą Cieni. W pierwszym zwiastunie możemy zobaczyć też dawno niewidziane postacie - powracają w nim m.in. Garrosh, Uther oraz Draka.

Pierwszy odcinek nowej serii animacji ma zostać zaprezentowany w trakcie wieczoru otwarcia targów Gamescom, a więc już 27 sierpnia o godzinie 20:00.

World of Warcraft: Shadowlands nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że ten wyczekiwany przez graczy dodatek ma trafić na rynek przed końcem tego roku. Wcześniej gra otrzyma aktualizację z przedpremierowym wydarzeniem, które wprowadzi hordy nieumarłych do Azeroth.