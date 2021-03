Wychowane przez wilki: zdjęcia do 2. sezonu rozpoczęte! Pierwsze fotki zza kulis

HBO Max

We wrześniu 2020 roku oficjalnie ogłoszono, że powstanie 2. sezon serialu Wychowane przez wilki, który w USA można obejrzeć w HBO Max, a w Polsce na HBO GO. Według podanych informacji w tamtym czasie była to najpopularniejsza produkcja oryginalna na amerykańskiej platformie (i jeden z pierwszych oryginalnych seriali Maxa). Zainteresowanie kolejnymi odcinkami wzrastało co tydzień o 50%. Ridley Scott współtworzył serial z Aaronem Guzikowskim i wyreżyserował pierwsze dwa odcinki. Reżyser już wówczas wyjawił, że nad historią z drugiej serii pracuje od pewnego czasu. Za scenariusz ponownie odpowiada Guzikowski.

Teraz wcielający się w Ojca Abubakar Salim oficjalnie poinformował fanów, że cała ekipa wróciła na plan, a zdjęcia do kontynuacji już ruszyły. Zobaczcie:

Produkcja opowiada o dwóch androidach - Ojcu i Matce - którzy mają za zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem

W obsadzie są Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah i Ivy Wong.

Data premiery 2. sezonu nie jest jeszcze znana - podobnie jak fabularne szczegóły.