Gwiazda Yellowstone chce kontynuować serial. Zdradza, że wszystko zależy od Taylora Sheridana

Nadchodzącym sezon 5b serialu Yellowstone ma być ostatnim. Niedawno Kelly Reilly, która wciela się w Beth Dutton, zdradziła, że Taylor Sheridan od początku planował zakończyć swój serial na piątym sezonie i już wcześniej zdradził aktorce, jak cała historia się zakończy. Mimo to pojawiły się plotki, że szósty sezon Yellowstone powstanie, na co naciskać ma samo Paramount. Nie wiadomo, czy Taylor Sheridan byłby zainteresowany kontynuowaniem historii rodu Duttonów, ale gdyby napisał dalszą część tej historii, to Reilly chętnie powróci w nowych odcinkach.

Yellowstone - 6. sezon byłby zupełnie inny od pozostałych odcinków serialu

Aktorka w rozmowie z Entertainment Weekly zdradziła, że rozmowy na temat jej powrotu, a także Cole’a Hausera w roli Ripa, właśnie trwają:

Potencjalnie otwiera się kolejny rozdział tej historii. Prowadzimy rozmowy w tej sprawie.

Reilly dodała, że szósty sezon Yellowstone byłby zupełnie inny od pozostałych:

Nic nie jest dane raz na zawsze. Ale jeśli Taylor napisze dalszą część historii, chętnie wrócę do roli. Ponieważ to on napisał każde zdanie, które kiedykolwiek powiedziałam jako Beth. Ona pochodzi z jego wyobraźni. Ale oboje jesteśmy zgodni co do tego, że musi nastąpić zmiana, ponieważ nie można ciągle opowiadać tej samej historii. Yellowstone jakie znamy dobiega końca, ale jeśli będzie więcej historii do opowiedzenia z niektórymi bohaterami, będzie to trochę inna opowieść.

W finałowych odcinkach Yellowstone oprócz Kelly Reilly i Cole’a Hausera zobaczymy również Wesa Bentleya (Jamie), Luke'a Grimesa (Kayce), Brecken Merrill (Tate), Kelsey Asbille (Monica) i Wendy Moniz (Lynelle Perry).

Yellowstone - premiera sezonu 5b już 10 listopada w amerykańskiej stacji Paramount oraz na Paramount+.