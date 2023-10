Zakonnica 2 online. Data premiery VOD - gdzie oglądać?

foto. materiały prasowe

Zakonnica II to kontynuacja spin-offu osadzonego w uniwersum Obecności. Film poradził sobie zaskakująco dobrze w międzynarodowym box office (257 milionów dolarów). To przywróciło studio Warner Bros. na dobre tory - jest to pierwszy horror od 2017 roku, dzięki któremu się wzbogaciło. Po 50 dniach od światowej premiery, film zadebiutuje na HBO Max już 27 października. Jest to dość blisko Halloween, co dodatkowo sprzyja Zakonnicy 2.

Zakonnica 2 - fabuła, obsada

Według reżysera Michaela Chavesa, Irene będzie próbowała odciąć się od traumatycznych doświadczeń, starając się wieść anonimowe życie we włoskim klasztorze. Maurice natomiast będzie pracował jako majsterkowicz w szkole z internatem we Francji. Kontynuacja będzie działa się cztery lata po wydarzeniach z pierwszego filmu.

Do Zakonnicy 2 powracają Taissa Farmiga jako siostra Irene, Jonas Bloquet jako Frenchie oraz Bonnie Aarons, grająca postać Valak. Do thrillera dołącza Storm Reid, wcielając się w postać niezdecydowanej nowicjuszki. Razem z Irene będzie próbowała odnaleźć Maurice'a.

Zakonnica 2 - zdjęcia

ZAKONNICA II

Zakonnica 2 online - film pojawi się 27 października na HBO Max.