11 listopada - co obejrzeć w Narodowe Święto Niepodległości? Filmy patriotyczne i historyczne

fot. materiały prasowe

11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętniamy w ten sposób odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Z tej okazji chcemy zaproponować Wam filmowe produkcje, które warto obejrzeć - szczególnie w tym dniu.

W naszym zestawieniu znajdziecie filmy patriotyczne oraz produkcje poruszające kwestie historyczne, tożsamości i pamięci narodowej. Obok stosunkowo nowych filmów, jak Miasto 44 Jana Komasy, zaproponujemy Wam również produkcje warte przypomnienia i ponownego obejrzenia - Kanał czy Popiół i diament Andrzeja Wajdy.

Film Andrzeja Wajdy podejmuje temat zbrodni katyńskiej. Opowiada o zamordowaniu ponad dwudziestu tysięcy polskich oficerów przez stalinowców w 1940 roku. Skupia się również na samym kłamstwie katyńskim - bohaterki filmu stopniowo odkrywają prawdę, kto stoi za zbrodnią. W filmie wystąpiły Maja Ostaszewska, Danuta Stenka, Magdalena Cielecka a także Jan Englert, Andrzej Chyra czy Artur Żmijewski. Nominowany do Oscara film jest osobistym dziełem reżysera z uwagi na fakt, że ojciec Wajdy zginął w Katyniu.

Kanał to pierwsze dzieło opowiadające o powstaniu warszawskim. Film Andrzeja Wajdy skupia się na oddziale porucznika Zadry, próbującego przedostać powstańców do Śródmieścia kanałami. Przejmująca produkcja powstała na podstawie scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego - opartego na własnych przeżyciach autora. Film został nagrodzony Srebrną Palmą na festiwalu w Cannes.Warto dodać, że Kanał uważa się się z film otwierający Polską Szkołę Filmową.

Poruszające temat Holocaustu dzieło Romana Polańskiego powstało na podstawie pamiętników Władysława Szpilmana - pianisty, który podczas wojny walczył o przetrwanie w ruinach Warszawy. Adrien Brody, wcielający się w główną rolę, za swą kreację został uhonorowany Oscarem. Pianista zdobył tę nagrodę również za reżyserię oraz najlepszy scenariusz adaptowany. Film nagrodzono także Złotą Palmą w Cannes.

Głównym bohaterem filmu powstałego na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego jest Maciek Chełmicki, młody akowiec, który dostaje polecenie zastrzelenia komunisty Szczuki. Zaczyna jednak wątpić w sens rozkazu. Kreacja stworzona przez Zbigniewa Cybulskiego jest jedną z najbardziej znanych ról aktora. To z tego filmu Andrzeja Wajdy pochodzi chyba najsłynniejsza scena polskiego kina - w której Maciek podpala spirytus w kieliszkach, wspominając poległych kolegów.

Film Wojciecha Smarzowskiego podejmuje temat rzezi wołyńskiej - ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na mniejszości polskiej. Główną bohaterką produkcji jest Zosia, mieszkanka wioski zamieszkałej przez Polaków, Żydów i Ukraińców. Jej życie zmienia się, kiedy we wrześniu 1939 roku wybucha II wojna światowa. W nagrodzonym Orłami i Złotymi Lwami filmie wystąpili m.in. Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Izabela Kuna oraz Jacek Braciak.

Nominowany do Oscara film Agnieszki Holland opowiada opartą na faktach historię Leopolda Sochy - w tej roli nagrodzony w Gdyni za swą kreację Robert Więckiewicz. Kanalarz i złodziejaszek początkowo w celach zarobkowych ukrywa w kanałach Żydów. Kiedy jednak kończą im się pieniądze, mężczyzna pomaga im bezinteresownie, samemu narażając na niebezpieczeństwo ze strony hitlerowców. W ciemności nagrodzone zostało Złotymi Lwami, a zdjęcia Jolanty Dylewskiej Złotą Żabą na Festiwalu Camerimage. W filmie podziwiać możemy również Agnieszkę Grochowską i Kingę Preis.

Miasto 44 Jana Komasy to skierowana do młodszych widzów produkcja wpisująca się w tzw. nowe kino powstańcze. Bohaterami są dorastający w okupacyjnych warunkach młodzi ludzie, którzy dołączają do walki w powstaniu warszawskim. Film opowiada historię miłosnego trójkąta i wyróżnia się nowatorstwem formalnym. W głównych rolach wystąpili Zofia Wichłacz (nagrodzona za kreację Biedronki w Gdyni), Józef Pawłowski i Anna Próchniak.