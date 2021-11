Comedy Central - najlepsze seriale komediowe i programy rozrywkowe

fot. materiały prasowe

Już od 15 lat Comedy Central daje widzom wiele powodów do śmiechu za sprawą emitowanych na swoim kanale seriali komediowych. Codziennie można trafić tam na kultowych Przyjaciół czy Teorię wielkiego podrywu, które bez względu na sezon czy odcinek zawsze poprawiają humor. Na kanale można też obejrzeć prequel tej drugiej produkcji, który zatytułowany jest Młody Sheldon. W głównego bohatera wciela się świetny Iain Armitage. Z nowszych seriali polecamy: Mike'a i Molly z Melissą McCarthy i Billym Gardellem oraz Mamuśkę z Anną Faris. Od czasu do czasu przypominane są dzieje naszego kraju w polskiej wersji programu rozrywkowego Drunk History – Pół litra historii, którą stacja zrealizowała w 2017 roku. Z najnowszych produkcji na uwagę zasługują też Pacześ Show oraz stand-upperski Comedy Club. Aktualnie stacja emituje już 7 sezon komediowego klubu. Dla wszystkich fanów stand-upu jest to niepowtarzalna okazja aby spędzić weekendowy wieczór w towarzystwie największych gwiazd komedii.

Sprawdźcie w poniższym zestawieniu, jakie seriale rozbawią was na kanale Comedy Central.

Kultowy serial lat 90. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby tej amerykańskiej produkcji i nie śledziła losów szóstki przyjaciół z Nowego Jorku: Rossa, Moniki, Rachel, Joeya, Chandlera i Phoebe. Serial ma już ponad 25 lat, ale jego żarty niezmiennie śmieszą. Comedy Central emituje wszystkie sezony, które bawią do łez.

Teoria Wielkiego Podrywu to z kolei hit sprzed kilku lat, który opowiada o grupie nerdów. Bohaterowie są geniuszami w dziedzinie fizyki i matematyki, a gry komputerowe i Star Trek nie mają przed nimi tajemnic. Co innego z prawdziwym światem i kobietami, o których nie mają zielonego pojęcia. Na szczęście z odsieczą przybywa seksowna sąsiadka o imieniu Penny. Serial cieszył się ogromną popularnością i zbierał przed ekrany telewizorów nawet osiemnastomilionową publiczność. Jim Parsons za rolę Sheldona otrzymał nawet Złoty Glob. Na kanale Comedy Central są emitowane wszystkie sezony, których jest aż 12! Zawsze można trafić na epizod, który sprawia mnóstwo frajdy.

To serial, który jest spin-offem Teorii Wielkiego Podrywu. Fabuła produkcji skupia się na dziecięcych latach głównego bohatera. W młodszą wersję Sheldona wciela się Iain Armitage. Serial zyskał wierne grono fanów. Na kanale Comedy Central można obejrzeć wszystkie 4 sezony, które zostały wyemitowane w USA.

Sitcom Mike i Molly opowiada o parze z Chicago. Bohaterowie zakochali się w sobie na spotkaniach Anonimowych Żarłoków. W głównych rolach występują Billy Gardell i Melissa McCarthy, która za swoją rolę zdobyła nagrodę Emmy w 2011 roku. Powstało 6 sezonów, a odcinki są emitowane codziennie w porannych godzinach.

Akcja serialu rozgrywa się w Napa w Kalifornii i opowiada o dysfunkcyjnym duecie matki i córki. Bohaterki po zmaganiach z uzależnieniem próbują odbudować relacje oraz zachować trzeźwość, uczęszczając na spotkania Anonimowych Alkoholików. W głównej roli występuje Anna Faris. Z kolei Allison Janney za drugoplanową rolę była nominowana do Złotego Globu, a także dostała dwie statuetki Emmy w latach 2014-2015. Na kanale Comedy Central można obejrzeć wszystkie 8 sezonów, a odcinki są emitowane w porannych godzinach.

Pacześ Show

Jak czytamy w oficjalnym opisie Pacześ Show, to program utrzymany w konwencji amerykańskiego late-night talk show. Do każdego z dwunastu odcinków gospodarz zaprasza znane osoby, z którymi dyskutuje na wybrany temat przewodni. Na ekranie pojawiają się m.in. Marcin Gortat, Beata Pawlikowska czy Katarzyna Grochola, a także inne twarze polskiej sceny komediowej: Łukasz Lotek Lodkowski i Kacper Ruciński.

Comedy Club

Comedy Club jest programem rozrywkowym, w którym występują najlepsi polscy stand-uperzy. Pojawiają się zarówno weterani „one man show”, jak i młodzi komicy chcący zaprezentować się widzom Comedy Central i dostarczyć wielu żartów na różne tematy.

Fabuła serialu Po sąsiedzku rozgrywa się na osiedlu domków jednorodzinnych, w którym mieszkają bogaci Afroamerykanie. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy wprowadza się tam biała rodzina. W głównych rolach występują Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Tichina Arnold i Beth Behrs. Ten serial to sympatyczna rozrywka, która poprawi Wam humor z samego rana.

To opowieść o perypetiach rodziny Graczyków, którzy uwielbiają brać udział we wszelakich konkursach. Częstym gościem w ich domu jest także sąsiad, sympatyczny kobieciarz, Roman "Buła" Bułkowski. Ten serial komediowy był popularny w latach 1999-2001 i zapewniał dużo rozrywki. Obecnie można go oglądać na kanale Comedy Central.

Drunk History – Pół litra historii to serial, w którym znane osobistości (aktorzy, komicy) przedstawiają wydarzenia z dziejów naszego kraju, będąc pod wpływem alkoholu. To polska wersja amerykańskiego programu rozrywkowego, którą zrealizowało Comedy Central. Pierwszy sezon emitowany jest w godzinach wieczornych.

Miasteczko South Park jest jednym z najpopularniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych seriali animowanych na świecie. Zasłynął z wulgaryzmów i mrocznego, surrealistycznego humoru, który satyrycznie podchodzi do przeróżnych tematów. Jest skierowany do dorosłych odbiorców i opowiada o czterech ośmioletnich chłopcach, którzy mieszkają w nie do końca normalnym miasteczku w stanie Colorado. Każdy odcinek to nowa historia i nowe powody na śmiechu.

To polski serial animowany dla dorosłych emitowany w latach 2006-2011. Głównymi bohaterami są czterej ośmiolatkowie, ich nauczycielka oraz higienistka. Podobnie jak w South Park nie brakuje tu wulgaryzmów, a także drastycznych scen. Comedy Central (w godzinach wieczornych!) emituje wersję bez cenzury.

Blok Ekipa jest polskim serialem animowanym dla dorosłych, który opowiada o trzech nierozłącznych kumplach z Grochowa. Wiodą oni pełne przygód życie na jednym z warszawskich blokowisk, mierząc się każdego dnia ze znanymi nam wszystkim problemami: jak wyrwać najlepszą laskę, uciec przed psami czy najekonomiczniej się upić. Produkcja nierzadko odwołuje się do aktualnych wydarzeń i prawdziwych osób.