fot. materiały prasowe

Chociaż miłość powinno się celebrować nie tylko 14 lutego, lecz każdego dnia w roku, a do samego święta zakochanych można mieć mieszane uczucia, uważając je za kiczowate czy komercyjne, to jednak większość z nas w jakiejś formie obchodzi dzień św. Walentego. A dla kinomana (choć nie tylko!) nie ma przecież lepszego sposobu na uczczenie tego święta niż seans romantycznego filmu. Żeńska część redakcji postanowiła więc ułatwić Wam proces poszukiwania odpowiedniej produkcji i przygotować zestawienie najbardziej lubianych filmów na walentynki. W zestawieniu znalazły się dobrze znane komedie romantyczne z lat 90., których ponowny seans (nie tylko z drugą połówką) zawsze jest dobrym pomysłem, kultowe melodramaty oraz mniej oczywiste filmy o miłości. Co więc wybrać, by walentynkowy wieczór był udany? Na stronie znajdziecie też najbardziej znienawidzone filmy romantyczne na walentynki.

Przedstawiamy ulubione filmy romantyczne redaktorek naEKRANIE.pl i 4fun.tv.

Najlepsze filmy romantyczne na walentynki - te produkcje kochamy

Pierwszym romantycznym filmem, który polecamy na walentynki, jest Zakochany bez pamięci w reżyserii Michela Gondry'ego. Czy chcielibyście raz na zawsze zapomnieć niektóre swe byłe miłości? Na to zdecydowała się filmowa Clementine po rozpadzie związku z Joelem. Gdy mężczyzna odkrywa, że jego była dziewczyna wymazała z pamięci wszystkie związane z nim wspomnienia, postanawia zrobić to samo i poddaje się eksperymentalnej kuracji. Podczas operacji zdaje sobie jednak sprawę, że wciąż kocha Clementine i nie chce o niej zapomnieć. Charlie Kaufman, Michel Gondry i Pierre Bismuth otrzymali za scenariusz Oscara, a w głównych rolach wystąpili Jim Carrey oraz nominowana do Nagrody Akademii za kreację w tym filmie Kate Winslet.

To jeden z najbardziej znanych i najważniejszych filmów Richarda Linklatera, za który reżyser został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. Przypadkowe spotkanie w pociągu Amerykanina (Ethan Hawke) i Francuzki (Julie Delpy), owocuje wzajemną fascynacją bohaterów i wspólną wędrówką po Wiedniu. Miłośnicy Przed wschodem słońca z pewnością uwielbiają inne filmy z trylogii Before - Przed północą i Przed zachodem słońca, których akcja kolejno rozgrywa się w Paryżu i w Grecji.

Film Gila Jungera z Heathem Ledgerem i Julią Stiles to komedia romantyczna oparta ma motywach Poskromienia złośnicy Williama Szekspira. Akcja produkcji toczy się wśród uczęszczających do szkoły średniej nastolatków. Kiedy jedna z sióstr, młodsza Bianka, chce spotykać się z chłopakami, jej ojciec stawia jeden warunek - może to zrobić dopiero wtedy, gdy starsza, zbuntowana Kat, pozna swojego. Problem w tym, że druga z sióstr nie jest zainteresowana związkami. Jeden z uczniów stara się jednak pozyskać jej względy. Czy uda mu się poskromić złośnicę?

Take This Waltz, którego tytuł nawiązuje do piosenki Leonarda Cohena, to film napisany i wyreżyserowany przez Sarah Polley. Grana przez Michelle Williams Margot po pięciu latach małżeństwa z autorem książek kulinarnych zaczyna być znudzona swoim związkiem. Wkrótce poznaje poznaje mieszkającego po sąsiedzku Daniela, w którym szybko się zakochuje i wdaje w romans. Dokąd doprowadzi bohaterów to uczucie?

Nagrodzony za najlepszą muzykę melodramat w reżyserii Arthura Hillera z 1970 roku to już prawdziwy klasyk. Historia wielkiej miłości Olivera i Jennifer wzrusza nawet po pięćdziesięciu latach od premiery. Grany przez Ryana O'Neala, pochodzący z zamożnej rodziny student prawa, poznaje ubogą córkę piekarza (w tej roli Ali MacGraw), w której z wzajemnością się zakochuje. Kiedy rodzice nie akceptują wybranki swego syna, młodzi pobierają się w tajemnicy i żyją w miłości na przekór wszystkim. Wkrótce jednak los odbierze im szczęście. Jeśli jeszcze nie oglądaliście Love Story, w te walentynki koniecznie nadróbcie zaległości.

Prezentowany w Cannes zmysłowy film w reżyserii Wong Kar-Waia opowiada o wyjątkowej relacji dwojga samotnych mieszkańców Hongkongu. Pomiędzy mieszkającymi w tej samej kamienicy panią Chan i panem Chow pod nieobecność ich małżonków tworzy się niespotykana więź. Początkowo znają się tylko z widzenia, lecz wkrótce, zdradzeni przez swoich najbliższych, zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Czy to, co ich połączy, to miłość, której tak pragną? Kreacja w Spragnionych miłości przyniosła Tony'emu Chiu-Wai Leungowi Złotą Palmę dla najlepszego aktora.

