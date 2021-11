Gomorra. Spotkaliśmy się z obsadą i twórcami 5 sezonu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Gomorra jest serialem który szturmem podbił cały świat. Na HBO GO trafił właśnie finałowy 5 sezon tej produkcji. Z tej okazji spotkaliśmy się z aktorami Salvatore Esposito i Marco D'Amore, którzy grają postaci Gennaro "Genny" Savastano i Ciro Di Marzio. Porozmawialiśmy z nimi o pożegnaniu z tym serialem i o tym, na czym polega jego fenomen.

Udało nam się także porozmawiać z twórcami o tym skąd brali inspiracje i w jaki sposób docierali do osób opowiadających im o swoich prawdziwych historiach.

Gomorra - wywiad

Wywiad jest dostępny z polskimi napisami. Trzeba je włączyć w playerze YouTube.

Gomorra

Gomorra - o czym serial?

Dla przypomnienia bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna