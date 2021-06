Jan Holoubek o Rojst '97. Obejrzyj wywiad z reżyserem serialu Netlixa

fot. naEKRANIE.pl

Jan Holoubek zebrał wiele pochlebnych słów i ocen za serial Rojst oraz film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, który osiągnął sukces w polskich kinach w 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że reżyser ponownie dostarczy jakościowy produkt wraz z serialem Rojst '97, który w lipcu 2021 roku trafi do platformy Netflix.

Nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z reżyserem, by wypytać go o prace nad nowym serialem i o trudności, z jakimi związane są zdjęcia do takiej produkcji Netflixa w czasach pandemii koronawirusa. Co więcej, reżyser wyjawił, że pracuje nad kolejnym projektem dla platformy streamingowej.

Rojst '97 - wywiad

Zobacz także:

Rojst '97 - o czym serial?

Historia rozgrywa się w 1997 roku i rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera”. Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.