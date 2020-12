naEKRANIE poleca prezenty na święta: książki i komiksy

mhpbooks.com

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was dwadzieścia komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych.

Mamy w zestawieniu pozycje związane ze światem filmu i seriali, kryminały, fantastykę, a także literaturę faktu. Nie zabrakło też rzeczy po prostu ładnie wydanych.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Barwna i z gawędziarskim talentem napisana autobiografia jednego z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów.

Choć nazywa siebie „pierwszym komediantem kraju” i kokieteryjnie stwierdza, że „oprócz tego Ferdka, to chyba niewiele w życiu zagrał”, Andrzej Grabowski dobrze zna swoje różnorodne możliwości. Występował w kabarecie, grał w wielu w filmach i spektaklach teatralnych, nagrał cztery płyty z piosenkami (sam też je pisze), jest także jurorem w „Tańcu z gwiazdami”. Dodatkowo okazuje się doskonałym gawędziarzem, w jego historii jest miejsce na śmiech, smutek, wódkę, piękne kobiety, nostalgię i sztubackie wygłupy.

Opowieść o dzieciństwie w rodzinnej Alwerni uzmysławia, że po ponad sześćdziesięciu latach niesforny chłopak z małego miasteczka wciąż w Grabowskim siedzi i ma się całkiem dobrze. Niezwykła wrażliwość aktora, skrywana za żartami komedianta, doskonale wybrzmiewa między wierszami opowieści o jego życiu.

Źródło: Agora

Wspaniały przewodnik po świecie kina. Kolejne, zaktualizowane wydanie książki, która cieszy się ogromnym powodzeniem u czytelników już od wielu lat. Od jej początków po obrazy z 2019 roku. Ten kanon sztuki filmowej - jak każdy wybór - może wydawać się dyskusyjny. Na 960 stronach znajdują się omówienia najważniejszych filmów, które powinien zobaczyć każdy.

Źródło: Publicat

Diane Chamberlain, autorka bestsellerów z listy "New York Timesa", prezentuje opowieść o zagadkowej intrydze, tajemnicy skrywanej przez blisko sto lat i wytrwałości kobiety dążącej do poznania prawdy.

Rok 2018. Morgan Christopher, studentka akademii sztuk pięknych, odbywa wyrok w żeńskim zakładzie karnym. Dwie tajemnicze kobiety składają jej propozycję pracy, obiecując natychmiastowe zwolnienie. Morgan ma wykonać renowację starego malowidła w cichym, prowincjonalnym miasteczku w Karolinie Północnej. Gotowa na wszystko, aby odzyskać wolność, przyjmuje propozycję, chociaż nie ma pojęcia o renowacji obrazów. Pod grubą warstwą wieloletniego brudu czeka na nią opowiedziana farbami historia szaleństwa, zbrodni i zmowy milczenia.

Rok 1940. Anna Dale, młoda malarka z New Jersey, nie wie, że znajdzie się w miejscu, gdzie ludzie są pełni uprzedzeń, tajemnice skrywa się za zamkniętymi drzwiami, a za wszelką odmienność płaci się wysoką cenę, czasem najwyższą.

Co spotkało Annę Dale? Czy stare, zniszczone malowidło to klucz do tej zagadki? Czy Morgan pokona demony swojej przeszłości i dotrze do prawdy?

Źródło: Prószyński i S-ka

Electra jest systemem, który zajmuje się twoim domem. Ona kontroluje twoje życie. Teraz zamierza je zniszczyć. Przerażający i aktualny thriller psychologiczny autora bestsellerowej książki Bliźnięta z lodu.

Świeżo rozwiedziona Jo z przyjemnością wprowadza się do wolnego pokoju swojej najlepszej przyjaciółki. Zaawansowane technologicznie, luksusowe mieszkanie jest zarządzane przez elektroniczną asystentkę domową o nazwie Electra, która zajmuje się ogrzewaniem, oświetleniem – a czasem nawet Jo zwraca się do niej, gdy potrzebuje towarzystwa.

Wszystkie się zmienia, gdy pewnej nocy Electra wypowiada jedno zdanie, które rozrywa kruchy świat Jo na strzępy: „Wiem, co zrobiłaś”. Jo jest przerażona. Ponieważ w przeszłości zrobiła coś strasznego. Coś niewybaczalnego.

Tylko dwie inne osoby na całym świecie znają tajemnicę Jo. I nigdy nikomu by nie powiedziały. Prawda? Gdy ostra zima zatrzymuje Londyn, Jo zaczyna rozumieć, że Asystentka na półce nie chce po prostu kontrolować Jo; chce ją zniszczyć.

Źródło: Czarna Owca

Trudne dzieciństwo, próby samobójcze matki, gwałt, zdrady, uzależnienia, poronienie. Brutalnie szczera autobiografia Demi Moore.

Świat ją pokochał za rolę Molly w filmie „Uwierz w ducha”. Zagrała m. in w „Szkarłatnej literze”, „Niemoralnej propozycji”, a za „Striptiz” dostała rekordowe 12 milionów dolarów i została symbolem seksu. Demi Moore była na szczycie.

Ponad dekadę żyła w szczęśliwym związku z Brucem Willisem i spełniała się jako matka. Gdy małżeństwo rozpadło się z hukiem, znalazła miłość u boku o piętnaście lat młodszego Ashtona Kutchera. I tym razem skończyło się burzliwie.

Mało kto wiedział, że aktorka uzależniła się od alkoholu i kokainy, nie potrafiła zaakceptować swojego ciała, katowała się dietą i ćwiczeniami. Używki niemal zabiły ją na oczach córek i sprawiły, że nie chciały one mieć z nią więcej do czynienia. Kiedy jej życie się rozpadło, mąż zdradzał, dzieci przestały się odzywać, postanowiła stawić czoło przeszłości.

Źródło: Agora

To niebanalny, mroczny thriller o rodzącym się szaleństwie i tym, że mordercą może stać się każdy z nas… Postać antagonisty jest świetnie skonstruowana, a możliwość śledzenia jego poczynań i spoglądania na otoczenie jego oczami, wzbudza dreszcze.

Młoda prokurator Gabriela Seredyńska po przeprowadzce do Warszawy dostaje swoją pierwszą poważną sprawę – morderstwo. Okaleczone zwłoki znaleziono w pobliżu muru cmentarza. Komisarz Aleksanderski, który pierwszy przybył na miejsce zbrodni, odnajduje pod murem cmentarza kartkę z wierszem, który zdaje się jedynym tropem policji.

Wkrótce pojawia się kolejna ofiara, a po niej następne. Wszystkie łączy to samo: niecodzienne obrażenia zadawane po śmierci, które mogą wskazywać na jakiegoś typu praktyki magiczne.

Z czasem Seredyńskiej udaje się wpaść na trop zbrodniarza. Niestety również on zwraca na nią uwagę. Jest młoda, piękna, inteligentna i idealnie nadaje się na jego kolejną ofiarę…

Źródło: Czwarta Strona

„Naprawdę?” to tytuł najnowszej książki Jeremy’ego Clarksona – najoryginalniejszego i najbardziej rozpoznawalnego dziennikarza motoryzacyjnego, jakiego zna branża, widzowie i czytelnicy. Niegdyś prezenter kultowego „Top Gear”, dziś prowadzący program „The Grand Tour”, ale nie tylko: Clarkson to również błyskotliwy felietonista wypowiadający się nie tylko na temat samochodów, ale także – a może przede wszystkim – często wyrażający niepoprawne politycznie opinie o otaczającej go rzeczywistości i o absurdach współczesnego świata.

Clarkson lubi robić wszystko z rozmachem. Rok temu media obiegła informacja o tym, że właśnie zakupił 400-hektarową działkę w hrabstwie Oksford – żeby osiągnąć stuprocentową neutralność emisyjną. Fotosynteza z jego pola kompensuje ponoć cały ślad węglowy, jaki pozostawiają jego samochodowe ekscesy przed kamerą i poza nią. No i jaki inny traktor miał kupić Jeremy, jeśli nie Lamborghini? Maszyna okazała się tak wielka, że Clarkson musiał zupełnie przebudować stodołę, gdzie zamierzał trzymać to monstrum, a także poszerzyć drogi dojazdowe i bramę.

„Naprawdę?” Jeremy’ego Clarksona to książka, która znakomicie wpisuje się w charakterystyczny dla niego rozmach. Zawiera aż 130 felietonów – ponad półtora razy tyle, ile mieści regularny tom „Świata według Clarksona”! Na prawie 600 stronach znajdziemy wszystko, za co Clarksona ceni się najbardziej: ostre jak brzytwa poczucie humoru, niesamowite metafory, absurdalne skojarzenia, nieszablonowe porównania – słowem: nie da się podczas lektury nie parskać śmiechem.

Źródło: Insignis

Dawno, dawno temu majestatyczni Celestianie przybyli na Ziemię z najdalszych zakątków kosmosu i powołali do życia trzy rasy: szlachetnych Przedwiecznych ze szczytów gór, złowrogich Dewiantów z morskich głębin i ludzi, którzy byli niewiadomą. Wkrótce boscy stwórcy powrócą, by osądzić mieszkańców Błękitnej Planety. Ich przybycie wstrząśnie posadami świata, rozbudzi dawne konflikty i zmusi ludzkość do rewizji całej swojej historii! Na szczęście może ona liczyć na pomoc nieśmiertelnych bohaterów, których w zamierzchłych czasach czciła jako bogów: odważnego Ikarisa, mądrej Theny, pełnej życia Sersi, chyżego Makkariego i potężnego Zurasa, Pierwszego z Przedwiecznych!

Oto ostatnia wielka opowieść napisana i narysowana dla Marvela przez Jacka Kirby’ego. Ten legendarny twórca komiksów przedstawia w niej alternatywne dzieje ludzkiej cywilizacji, czerpiąc obficie z mitologii, legend, motywów science fiction i własnej nieograniczonej wyobraźni. Eleganckie polskie wydanie w powiększonym formacie zawiera nie tylko wszystkie dwadzieścia zeszytów serii, lecz także nostalgiczny wstęp Mike’a Royera, długoletniego współpracownika Kirby’ego, wybrane listy do czytelników, w których autor „Przedwiecznych” ujawnia swoje inspiracje, a także obszerne posłowie przedstawiające historię narodzin serii oraz dalsze losy bohaterów w uniwersum Marvela. Historia Przedwiecznych zostanie na nowo opowiedziana w filmie Marvela pt. „Eternals”, którego premiera odbędzie się w 2021 roku.

Źródło: Świat Komiksu